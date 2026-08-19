Путін вирішив добитися остаточної капітуляції України: яке жорстке рішення диктатора призведе до катастрофи

Росія може готувати нову хвилю мобілізації після осінніх виборів до Держдуми, і для України це може стати одним із найсерйозніших викликів найближчого періоду. За оцінками української розвідки, Кремль розглядає можливість залучення сотень тисяч нових військовослужбовців до кінця 2026 року, а масштабний набір може продовжитися і наступного року. Якщо Володимир Путін піде на такий крок, Росія отримає можливість компенсувати втрати, сформувати додаткові резерви та підтримувати постійний тиск на українському фронті. Це не означає автоматичного російського прориву, адже мобілізованих потрібно навчити, озброїти та забезпечити командуванням, однак через кілька місяців їхня поява може суттєво змінити співвідношення сил. Чим може обернутися для України нова мобілізація РФ восени? Портал "Коментарі" вирішив з'ясувати можливі наслідки цього рішення за допомогою трьох моделей штучного інтелекту.

Мобілізація у РОсії. Фото: портал "Коментарі"

За версією чат-боту ChatGPT, якщо Росія оголосить нову мобілізацію, це насамперед дасть Кремлю можливість затягнути війну та підтримувати чисельну перевагу на фронті. Водночас сотні тисяч нових військових не зможуть одразу вирушити в бій: їм знадобляться підготовка, озброєння та формування підрозділів. Однак через кілька місяців додатковий ресурс дозволить РФ проводити ротації, компенсувати втрати та посилювати тиск на українські позиції. Особливо небезпечним стане поєднання мобілізації з російським виробництвом ракет, дронів і боєприпасів.

Найгірший сценарій для України — якщо Москва одночасно збільшить чисельність армії та виробництво озброєнь, тоді як Київ матиме проблеми з поповненням власних резервів. У такому разі Росія зможе вести війну на виснаження, атакувати одразу на кількох напрямках і змушувати Україну розтягувати сили. Це створить ризик виснаження українських резервів, посилення ударів по містах та поступового просування російських військ. Водночас масштабна мобілізація матиме ціну і для самої РФ — зростуть дефіцит робочої сили, витрати бюджету та соціальна напруга.

Чат-бот Gemini переконаний, що оголошення Росією нової хвилі примусової мобілізації на 300–500 тисяч людей стане сигналом, що Кремль уже не здатен компенсувати величезні втрати лише завдяки фінансовому стимулюванню контрактників. Для РФ це буде вимушеним рішенням із серйозними економічними та соціальними наслідками: скоротиться доступна робоча сила, посилиться дефіцит кадрів, а державі доведеться спрямовувати ще більше ресурсів на війну. Для України ж такий крок означатиме новий етап війни на виснаження. Росія отримає можливість швидше поповнювати підрозділи, створювати резерви та підтримувати постійний тиск на українські позиції, навіть якщо якість підготовки новобранців буде нижчою.

Найгірший сценарій для України виникне, якщо російську мобілізацію одночасно супроводжуватимуть скорочення західної допомоги, дефіцит боєприпасів і проблеми з українським поповненням. Тоді Москва зможе посилити атаки одразу на кількох напрямках, виснажуючи українські резерви та створюючи загрозу прориву оборони. Паралельно РФ може наростити ракетні й дронові удари по енергетиці та логістиці, посилюючи тиск на тил.

Чат-бот Copilot переконаний, що якщо РФ проведе нову мобілізацію, це означатиме збільшення чисельності армії, але не обов’язково її якісне посилення. Більшість мобілізованих будуть погано підготовленими, проте їхня масовість може створити додатковий тиск на фронті. Для України це означає необхідність витрачати більше ресурсів на стримування хвиль наступів, що може ускладнити оборону й затягнути війну. Водночас мобілізація стане інструментом пропаганди: Путін намагатиметься показати, що Росія готова воювати "до кінця", навіть ціною нових жертв.

Найгірший сценарій для України полягає у поєднанні мобілізації з масованими ударами по критичній інфраструктурі та застосуванням балістичних ракет. Це може призвести до виснаження оборонних сил, гуманітарної кризи взимку та спроби Кремля нав’язати Києву переговори на невигідних умовах. Такий сценарій не означатиме швидкої перемоги Росії, але створить серйозний виклик для української стійкості.

Таким чином, усі три версії ШІ вважають, що нова мобілізація РФ — це не вирок для України, але дуже серйозний сигнал. Головна загроза полягає не в тому, що Росія отримає "непереможну армію", а в тому, що Кремль спробує купити час і продовжити війну ціною величезних людських втрат. Додаткові сотні тисяч військових дозволять російському командуванню компенсувати втрати, проводити ротації та формувати нові штурмові підрозділи, створюючи постійний тиск на українські позиції. Особливо небезпечно, якщо мобілізація одночасно супроводжуватиметься нарощуванням виробництва дронів, ракет і боєприпасів.

Портал "Коментарі" вже писав, що відеозвернення колишнього міністра оборони Михайла Федорова із критикою української влади та закликом шукати механізм для проведення виборів може стати початком нового етапу політичного протистояння. Таку думку висловив політолог Олексій Голобуцький.