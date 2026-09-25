Путін використає Трампа для найстрашнішого удару: політолог приголомшив небезпекою для України



















Політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості Олег Саакян заявив, що Росія використовує переговорний процес не стільки для пошуку завершення війни, скільки для виграшу часу. На його думку, Москва намагається дочекатися змін у міжнародній ситуації, які могли б створити для Кремля вигідніші умови.

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Саакян звернув увагу і на позицію Сполучених Штатів щодо заклику до припинення вогню. За його словами, адміністрація Дональда Трампа прагне залишатися посередником, тому уникає кроків, які Москва могла б трактувати як остаточний вибір сторони.

"Трамп надто сильно хоче домовитися, а не вирішити саму проблему. Якщо Сполучені Штати бачать війну як переговорний процес між двома сторонами, вони намагаються дистанціюватися від моральних та оціночних суджень щодо російсько-української війни", — зазначив Саакян.

Окремо політолог прокоментував можливу зустріч Володимира Путіна з Дональдом Трампом під час саміту G20. Він вважає, що російський президент зацікавлений передусім у продовженні нинішньої ситуації, оскільки припинення війни без результату, який можна було б представити як перемогу, створює для Кремля серйозні ризики.

"Путін хоче тягнути час. Трамп для нього важливий не сам по собі, а як інструмент. Кремлю потрібно відтермінувати посилення санкцій, розколювати західну коаліцію та чекати, поки у світі можуть відбутися зміни, які створять для нього нові можливості", — сказав політолог.

За словами Саакяна, тому очікувати швидкого дипломатичного прориву лише від зустрічей світових лідерів не варто. Він також скептично оцінює перспективу тристоронньої зустрічі за участю Зеленського, Трампа та Путіна.

"Я не очікую, що зустріч на G20 відбудеться у тристоронньому форматі із Зеленським. І навіть якщо Трамп та Путін зустрінуться, це не обов’язково принесе розв’язання ситуації. Такий формат може лише продовжити нинішню ситуацію", — наголосив Саакян.

Портал "Коментарі" вже писав, що особиста зустріч президента України Володимира Зеленського та очільника Кремля Володимира Путіна продовжує розглядатися як один із потенційних варіантів у межах дипломатичного врегулювання війни. Водночас політичний та економічний експерт Тарас Загородній вважає, що російський лідер може уникати такого формату переговорів.