Путін віддав наказ знищити два українських обласних центри: генерал розкрив найгірший сценарій



















Російська армія може спробувати наблизитися до великих українських міст, щоб посилити тиск на них і отримати можливість систематично завдавати ударів. Про такий сценарій розповів генерал-майор Сергій Кривонос, оцінюючи ймовірні плани противника на фронті.

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За словами військового, мета росіян може полягати не обов’язково в захопленні Запоріжжя чи Харкова. Натомість окупанти можуть прагнути підійти на відстань, яка дозволить регулярно обстрілювати міста та створювати додаткові загрози для їхніх жителів.

"Вони не будуть захоплювати той саме Запоріжжя чи захоплювати той саме Харків. Ресурсів у них буде маловато", — зазначив Кривонос.

Водночас генерал-майор зауважив, що російське командування може розглядати можливість наближення до цих міст, щоб посилити обстріли. У розмові він також згадав ситуацію на Запорізькому напрямку, зокрема райони Кам’янського та Гуляйполя, а також бойові дії на Харківському напрямку.

Кривонос наголосив, що для протидії таким планам Україні необхідно не лише утримувати позиції на передовій, а й забезпечувати армію всім необхідним. Важливими чинниками він назвав наявність особового складу, озброєння та боєприпасів, а також ефективну роботу державних структур.

"Ситуація на фронті, вона повністю залежить від ситуації в тилу, яким чином тил забезпечує потреби армії в людях, в зброї, в боєприпасах", — підкреслив генерал-майор.

Портал "Коментарі" вже писав, що Росія може погодитися на обмежені або суто формальні поступки, щоб продемонструвати готовність до домовленостей із президентом США Дональдом Трампом напередодні американських виборів.