Путін віддав наказ здійснити рекордну атаку по Україні: ці області у зоні найбільшої загрози

Моніторингові канали повідомляють про ознаки можливої підготовки Росії до нового комбінованого удару по Україні найближчими днями. За їхніми даними, під потенційною загрозою можуть опинитися Київ, Львів, Івано-Франківськ та інші міста.

Фото: з відкритих джерел

Зокрема, канал "Моніторинг UA" 14 вересня заявив про підвезення крилатих ракет Х-101 на російський аеродром "Українка", які можуть використовувати стратегічні бомбардувальники. Також монітори повідомили про переміщення балістичних ракет "Іскандер-М" у Брянській та Курській областях РФ і KN-23 — у Воронезькій області.

Пізніше моніторинговий ресурс заявив про перебазування стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому "Українка" на "Оленью". Окремо повідомляється про доставку значної кількості ударних безпілотників типу Shahed на низку російських та окупованих аеродромів, серед яких називаються Орел, Халіно, Шаталове, Навля, Міллерово, а також окуповані Донецьк і Гвардійське.

На тлі цих повідомлень Росія продовжує інтенсивні повітряні атаки. За даними Повітряних сил, із вечора 13 вересня противник запустив по Україні 108 безпілотників різних типів, зокрема реактивні Shahed. Станом на ранок 14 вересня сили ППО збили або подавили 85 цілей, при цьому були зафіксовані влучання на семи локаціях. Напередодні, 13 вересня, Повітряні сили повідомляли ще про 323 ударні БпЛА протягом дня, з яких 310 були знешкоджені.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що інформація про можливе призначення народного депутата Данила Гетманцева генеральним прокурором замість Руслана Кравченка не підтвердилася. Спочатку "Українська правда" з посиланням на джерело, близьке до голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, повідомила, що кандидатуру Гетманцева нібито обговорюють як один із варіантів кадрової заміни.