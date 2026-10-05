Путін в агонії наказав поставити Україну на коліна: розкрито страшну тактику Москви

Посилення російських ударів по українських містах, атаки на цивільну інфраструктуру та тиск на іноземних дипломатів можуть свідчити про серйозну кризу в Росії. Таку оцінку висловив дипломат, колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко.

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На його думку, Москва дедалі частіше демонструє не силу, а спроби компенсувати проблеми терором і залякуванням. Огризко звернув увагу на удари по цивільних об’єктах, мостах та інших цілях, які, за його оцінкою, не дають Росії стратегічної переваги.

"Те, що стосується Росії, на мою думку, дорогі друзі, це агонія. Це те, що вже демонструє останній етап, останню фазу того, що там уже не знають, як відповідати. От б’ють по академії наук, б’ють по мостах, б’ють по школах. Оце те, що зараз робить Російська Федерація. Це, з іншого боку, факт кризи, факт агонії", — заявив дипломат.

Окремо Огризко пов’язує активізацію російського терору з повідомленнями про подальше посилення українських далекобійних спроможностей. За його словами, у Кремлі можуть усвідомлювати, що ситуація поступово змінюється не на користь Росії.

"Оці останні повідомлення про коротку балістику, а далі прозвучали повідомлення про те, що і довга у нас з’явиться десь у межах місяця-півтора. Це означає, що в Москві розуміють: розв’язка ось-ось не за горами", — наголосив Огризко.

Водночас дипломат вважає, що найближчі два-три місяці Кремль спробує використати для психологічного тиску на Україну. Йдеться, зокрема, про удари по містах, залякування українців та дипломатичних представництв.

"Ключовий задум у Москві — за ці два-три місяці, допоки по Москві і по Росії не полетіло так, що там мало що залишиться, зламати нас. З терором, залякуваннями, залякуваннями іноземних посольств, терором проти українського населення, терором проти українських міст і так далі", — зазначив дипломат.

Огризко припускає, що таким способом Росія прагне домогтися в Україні втоми та готовності погодитися на невигідні домовленості. Водночас він закликав не орієнтуватися на політичні сили, які виступають за капітуляцію. На його думку, головне завдання України — не піддаватися на спроби Кремля нав’язати страх як основу для ухвалення політичних рішень.

Портал "Коментарі" вже писав, що у Москві відбулася акція протесту під назвою "Проти царя", яку приурочили до річниці подій жовтня 1993 року. Учасники виступали за чесні вибори, владу народу та критикували фактичну монополію "Єдиної Росії". Після протестних вигуків російські силовики затримали близько 60 людей.