Українські експерти та бізнесмени пов’язують перспективи завершення війни з відходом Володимира Путіна від влади, а дехто — навіть із його смертю. Проте чи справді зміна керівника Кремля принесе мир Україні та скільки ще російський лідер може вести війну — штучний інтелект оцінив можливі сценарії.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот ChatGPT наголошує, що навіть смерть Путіна не означатиме автоматичного завершення війни: його наступник може продовжити агресію, адже російська система здатна зберегти ту саму політику. Конституційно Путін може залишатися президентом до 2036 року, якщо знову балотуватиметься та переможе.

Послабити режим можуть економічні проблеми, конфлікти серед еліт і наслідки затяжної війни, однак не гарантують його швидкого краху. За оцінкою ChatGPT, Путін здатний воювати ще роками, якщо зберігатиме ресурси та контроль над системою. Тому Україні важливо домагатися умов, за яких агресія стане для Росії надто дорогою, а перемир’я матиме реальні гарантії безпеки.

Чат-бот Gemini вважає, що війна стала для Путіна особистим історичним проєктом, від якого йому важко відступити. Конституційні зміни дають йому змогу залишатися при владі до 2036 року, а біологічно та фізично він, за оцінкою чат-бота, може правити ще 5-10 років або довше.

Водночас майбутнє режиму залежить від ресурсів Росії, лояльності еліт і контролю над суспільством. Економічний крах, дефіцит зброї чи серйозні поразки на фронті можуть спровокувати кризу раніше. Однак Gemini застерігає від очікування швидкого завершення війни та закликає готуватися до тривалої оборони.

Чат-бот Grok також називає 2036 рік конституційною межею можливого перебування Путіна при владі. За оцінкою чат-бота, він може правити ще 5-10 років, якщо не станеться серйозних проблем зі здоров’ям або внутрішнього зламу системи.

Grok зазначає, що чіткого спадкоємця немає, а система значною мірою побудована навколо однієї людини. Поки Путін зберігає владу, війна може залишатися для нього питанням особистого виживання. Тому розраховувати лише на його відхід — виснажлива стратегія: тиск на Росію потрібно посилювати вже зараз.

У підсумку усі три чат-боти сходяться на тому, що зміна влади в Кремлі не гарантує швидкого миру, а російська агресія може тривати роками. Водночас ChatGPT акцентує на гарантіях безпеки для України, Gemini — на можливій кризі режиму через виснаження ресурсів, а Grok — на персоналізованій системі влади та необхідності посилювати тиск на Росію. Оцінки тривалості правління Путіна приблизно збігаються, але залишаються прогнозами, а не встановленими фактами.

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