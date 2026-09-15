Путін уже не може цього приховати: який найбільший страх очільника Кремля

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Кречмаровская Наталия
Лідер РФ Володимир Путін днями жорстко заявив, що у Європи є два шляхи — або мир, або війна. Фактично він говорив про припинення воєнної допомоги Україні.
Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"
Військовий експерт Роман Світан пояснив, що в інформаційному полі зараз з’являється все, що тригерить Путіна.
За його словами, частина засобів, які використовує Україна по російській території, дійсно виготовляються, у тому числі, і в Європі. До того ж, уточнив, більша частина таких і оплачується Європою.
За словами експерта, Путін намагається зараз в інформаційному потоці натиснути в режимі ІПСО на ухвалення рішень Європі допомогою України. Фактично, пояснив Світан, він лякає Європу, погрожує. А Європа, між тим серйозно готується до війни, підсумував експерт.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, які об’єкти в Києві Путін відверто боїться обстрілювати.