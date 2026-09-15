Путін уже не може цього приховати: який найбільший страх очільника Кремля

Лідер РФ Володимир Путін днями жорстко заявив, що у Європи є два шляхи — або мир, або війна. Фактично він говорив про припинення воєнної допомоги Україні.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Військовий експерт Роман Світан пояснив, що в інформаційному полі зараз з’являється все, що тригерить Путіна.

"Все, що зараз йому заважає, все на що він реагує в негативі, він зараз вивалює це все в інформаційний потік. У його риториці це все чутно. І ось те, чого він боїться і дуже боїться, він боїться підтримки України Європою. Причому не просто боїться, він це вже відчуває на своїй шкурі. Причому це вже ближче та ближче”, — зауважив Світан.

За його словами, частина засобів, які використовує Україна по російській території, дійсно виготовляються, у тому числі, і в Європі. До того ж, уточнив, більша частина таких і оплачується Європою.

"І це сьогодні дуже важко для російської економіки, для російських, особисто для Путіна, тому що під ним починає гойдатися крісло. Вже реально гойдається, тому що там стовідсотковий авторитарний механізм управління. Він дає збої, він все-таки спирається на олігархічну силову структуру, а вони вже починають бачити, що цар не справжній, не туди пливе”, — пояснив Світан.

За словами експерта, Путін намагається зараз в інформаційному потоці натиснути в режимі ІПСО на ухвалення рішень Європі допомогою України. Фактично, пояснив Світан, він лякає Європу, погрожує. А Європа, між тим серйозно готується до війни, підсумував експерт.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, які об’єкти в Києві Путін відверто боїться обстрілювати.