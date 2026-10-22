Путін уже був готовий піти на мир: президент Чехії розповів, хто зірвав мирний процес

Президент Чехії Петр Павел заявив, що рішення Дональда Трампа про відміну санкційних обмежень, пов'язаних з російським дизельним паливом, стало помилкою і могло віддалити перспективу перемир'я в Україні. Про це він розповів в інтерв'ю Axel Springer Global Reporters Network, до якого входить Politico.

Петр Павел. Фото: з відкритих джерел

За словами чеського лідера, узгоджені обмеження США та європейських країн проти російської нафти, олігархів та промисловості поставили Москву у складне становище. Проте домовленість щодо постачання значних обсягів російського дизельного палива на американський ринок дала Кремлю можливість послабити тиск.

"Росія використовує цей імпульс, щоб вийти з-під тиску", — заявив Павел.

Він вважає, що рішення Вашингтона може зміцнити впевненість російського керівництва щодо можливості домовитися безпосередньо зі США, не враховуючи інтереси України та європейських держав.

У Білому домі раніше заявляли, що Трамп домігся домовленості задля збільшення пропозиції дизельного палива на світовому ринку та зниження цін. При цьому Павел підкреслив, що поки що не готовий називати дії американської адміністрації зрадою союзників, хоча вважає їх європейськими інтересами, що суперечать.

Чеський президент також виступив на захист Володимира Зеленського, наголосивши, що саме Україна стала жертвою російської агресії. За його словами, Київ не нападав на Росію та не погрожував їй.

Павел припустив, що Трамп розглядає відносини з Москвою переважно через призму економічних інтересів США, а не протистояння демократії та авторитаризму. Така позиція, за його оцінкою, створює для Кремля надію укладати угоди з Вашингтоном на власних умовах.

Водночас чеський лідер не виключив, що у майбутньому європейські країни зможуть відновити звичайні торговельні відносини з Росією. Але для цього, наголосив він, Москва має почати поважати суверенітет та кордони інших держав.

Павел переконаний: поки Росія не змінила своєї поведінки, ослаблення санкційного тиску ризикує не наблизити світ, а надати Кремлю додаткові можливості продовжувати війну.

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