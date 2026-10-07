Путін у стані повного відчаю починає подвійний терор України: експерт розкрив найгірший сценарій



















Росія продовжить масовані удари по Україні, оскільки не демонструє серйозних успіхів на полі бою та намагається компенсувати це терором по українському тилу. Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, експерт із російських гібридних впливів Дмитро Жмайло вважає, що Москва одночасно використовує військові атаки та інформаційно-психологічний тиск.

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За його словами, російські війська не мають значних тактичних результатів на фронті, тому роблять ставку на удари по цивільній та критичній інфраструктурі. Паралельно Кремль намагається переконати українців, що існує нібито простий шлях до швидкого завершення війни.

"Це продовження класичного терору. Російська Федерація буде це продовжувати, тому що у них фактично немає якихось великих здобутків на лінії бойового зіткнення. Те просування, яке зараз є, дуже локальне і точкове", — зазначив Жмайло.

Експерт звернув увагу, що Москва намагається діяти одразу у двох площинах. Поки армія РФ завдає ударів, російські інформаційні кампанії просувають тези про необхідність поступок і переговорів на умовах, вигідних Кремлю.

"Комплекс полягає у тому, що з одного боку наносяться удари, а з іншого проводяться інформаційно-психологічні операції про те, що можна зупинити війну, що є та чарівна кнопка, яка може припинити все це жахіття. І навіть серед українського політикуму з’являються тези, які це підживлюють", — пояснив він.

Водночас Жмайло наголошує, що українська система ППО, попри проблеми із запасами боєприпасів, продовжує демонструвати результат. На його думку, це свідчить про необхідність не зменшувати, а збільшувати підтримку України.

"Не дивлячись на всі складнощі з нашим забезпеченням, Україна демонструє сильні сторони свого протиповітряного захисту і однозначно вимагає більшого фінансування. Путін не зміг переламати нас на фронті, тому зараз Росія намагається зламати нас саме з тилу", — наголосив Жмайло.



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