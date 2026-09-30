Адміністрація Дональда Трампа вже тривалий час намагається знайти формат, який дозволив би якнайшвидше завершити війну. Підхід Вашингтону відрізняється від політики попередньої адміністрації: замість ставки переважно на посилення тиску на Москву акцент робиться на досягненні домовленостей, які могли б зупинити бойові дії та створити умови для поступового відновлення економічних зв’язків. Тому потенційні вимоги США до Кремля можуть бути насамперед прагматичними та пов’язаними з конкретними інтересами Вашингтону. Але на які поступки Росія реально може погодитися заради такої угоди? Портал "Коментарі" дізнавався думку штучного інтелекту з цього приводу.

Фото: портал "Коментарі"

Чат-бот Gemini переконаний, що насамперед Вашингтон може вимагати повного або поетапного припинення вогню із залученням міжнародних механізмів контролю. Йдеться не лише про зупинку бойових дій, а й про можливість перевіряти, чи дотримується Москва взятих зобов’язань. Серед потенційних умов також може бути відведення російських військ із визначених районів або створення демілітаризованих зон. Навіть без остаточного вирішення питання окупованих територій США можуть наполягати на скороченні російської військової присутності поблизу лінії фронту.

Окремим напрямом переговорів можуть стати гарантії безпеки для України, зобов’язання РФ не здійснювати нових атак та удари по критичній інфраструктурі. Паралельно сторони можуть обговорювати обмін полоненими, повернення депортованих українців і гуманітарні питання.

За версією чат-боту Grok, Вашингтон може зосередитися не на максималістських вимогах до Москви, а на конкретних кроках, здатних швидко знизити інтенсивність війни. Серед можливих домовленостей — взаємне припинення ударів по енергетичних об’єктах, відновлення безпечного судноплавства та зернового коридору в Чорному морі, а також гуманітарні рішення, зокрема звільнення полонених і повернення депортованих цивільних. Окремим пунктом переговорів може стати поетапне послаблення санкцій в обмін на виконання Росією визначених умов.

Водночас Москва може наполягати на територіальних поступках, тоді як США потенційно можуть домагатися фіксації нинішньої лінії фронту, гарантій її непорушності та відмови РФ від подальшої ескалації. Серед інших можливих домовленостей — обмеження військової активності поблизу кордонів НАТО та підвищення прозорості у сфері ядерних озброєнь.

Чат-бот ChatGPT стверджує, що Вашингтон продовжить шукати домовленості з Москвою щодо завершення війни, ключовим стане питання не самого перемир’я, а умов, на яких Росія погодиться його дотримуватися. Потенційна переговорна модель може передбачати поступки Кремля в обмін на конкретні вигоди — від поступового послаблення санкцій до відновлення окремих економічних контактів. У територіальному питанні США можуть вимагати від Росії припинити подальше захоплення українських земель та погодитися на фіксацію фактичної лінії фронту без юридичного визнання окупації.

Окремо можуть обговорюватися припинення ударів по українських містах та критичній інфраструктурі, гарантії безпеки для України й міжнародний контроль за виконанням домовленостей. Санкції при цьому можуть послаблюватися поетапно — лише після підтвердження конкретних кроків Москви.

Таким чином усі три моделі ШІ переконані, що якщо переговори про завершення війни вийдуть на фінішну пряму, Вашингтон, найімовірніше, вимагатиме від Росії не символічних, а практичних кроків: припинення вогню, скорочення військової присутності, гуманітарних рішень і гарантій безпеки. Головна інтрига полягає в тому, чи буде Кремль готовий піти на такі компроміси. Саме відповідь на це питання може визначити, чи стане мир реальністю, чи переговори залишаться лише дипломатичною декларацією.

Портал "Коментарі" вже писав, що проблеми з підготовкою України до опалювального сезону не стали несподіванкою, оскільки про них говорили ще навесні.