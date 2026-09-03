Путін точно не витримає цього удару: названо критичний момент, коли Кремлю доведеться згортати війну



















Гучні заяви Володимира Путіна про Україну та звинувачення Києва у "тероризмі" адресовані насамперед російському суспільству. Кремлю необхідно переконувати населення, що ситуація залишається під контролем, тоді як економічні проблеми РФ дедалі більше звужують можливості продовжувати війну в нинішньому темпі. Таку думку висловив Керівник експертної групи Бюро аналізу політики Віктор Бобиренко.

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За його словами, міжнародні партнери Москви також можуть посилювати тиск на Кремль. Особливо болючим для Росії стане скорочення нафтових доходів, від яких значною мірою залежить наповнення бюджету.

"Не плануйте на бюджет 2027 року дуже великих доходів від нафти — ви їх не будете мати. Якщо це ще скаже Сі Цзіньпін на зустрічі з Трампом, то Путіну буде не по собі", — зазначив Бобиренко.

Політолог вважає, що саме на цьому тлі Путін намагається демонструвати жорсткість та називати можливі українські удари "державним тероризмом". На зовнішню аудиторію така риторика, на його думку, вже практично не працює.

"Всі ці повідомлення Путіна — це повідомлення умовному дяді Вані з Рязані. А ніяк не Трампу, не Мерцу, не Макрону і точно не нам", — наголосив експерт.

Водночас відсутність прогресу в переговорах Бобиренко пов'язує з розрахунком Кремля на складну зиму для України. За його оцінкою, Москва все ще сподівається посилити удари, створити критичні проблеми та змусити Київ погодитися на невигідні умови.

Проте економічна ситуація самої Росії може стати фактором, який змусить Путіна переглянути ці плани.

"За їхньою економічною необхідністю Путіну треба виходити з війни. І виходити треба не взимку, а зараз — умовно у вересні-жовтні, до листопада, до морозів і холодів", — заявив Бобиренко.

Портал "Коментарі" вже писав, що проблеми з роботою російських аеропортів можуть перетворитися для РФ на значно серйозніший виклик, ніж звичайні затримки та скасування рейсів. Якщо повітряні тривоги та обмеження стануть регулярними, це вдарить по вартості перельотів, пасажиропотоку та рентабельності авіакомпаній. Таку думку висловив співзасновник Агентства моделювання ситуацій політтехнолог Олексій Голобуцький.