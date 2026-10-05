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Путін терміново наказав стерти з лиця землі і захопити велике місто: розкрито страшний план ворога

Кремль прагне встановити контроль ще над одним обласним центром України, однак планує зробити це без лобових штурмів

5 жовтня 2026, 13:15
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Клименко Елена

Росія зберігає плани щодо наступу на Запоріжжя, однак найближчими місяцями окупаційна армія, ймовірно, не намагатиметься брати місто масштабним штурмом. Натомість противник може зосередитися на його виснаженні та руйнуванні за допомогою ракетних і авіаційних ударів. Про це розповів військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов.

Путін терміново наказав стерти з лиця землі і захопити велике місто: розкрито страшний план ворога

Фото: з відкритих джерел

Водночас він зазначив, що головним завданням російського командування на осінньо-зимовий період залишається повна окупація Донецької області.

Запоріжжя при цьому має для Кремля важливе стратегічне значення. Встановлення контролю над містом дозволило б російським військам наблизитися до Дніпра та посилити свої позиції на великій ділянці річки. Додаткові можливості для потенційного просування, за оцінкою експерта, створює і територія колишнього Каховського водосховища, яка після руйнування ГЕС поступово висохла. 

Втім, безпосереднє захоплення Запоріжжя наразі не є головним пріоритетом Москви. Російська армія змушена розподіляти ресурси між кількома напрямками, а основні сили та резерви Кремль концентрує на Донбасі.

Жданов пояснює це не лише військовою ситуацією, а й політичними розрахунками російського керівництва.

"Як не крути, Путіну треба заявити про досягнення хоч якоїсь політичної мети, а однією з перших цілей завжди заявлялося захоплення Донбасу. Захопивши Донецьку область повністю, Путін міг би сказати: "Ми перемогли, бо поки що зупиняємо "СВО"", або "Ми перемагаємо, тому продовжуємо наступати"".

За словами експерта, Москва може намагатися створити для себе картинку "перемоги", яку Кремль зможе використати як перед російським суспільством, так і у зовнішньополітичних цілях.

Портал "Коментарі" вже писав, що Росія, схоже, переходить до масштабнішої зимової кампанії проти України, роблячи ставку не лише на фронт, а й на удари по тиловій інфраструктурі. Політолог Віктор Бобиренко вважає, що Кремль може намагатися використати холодну пору року для посилення тиску на українське суспільство.



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