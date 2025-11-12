logo_ukra

Путін терміново хоче показати Трампу ще одну "перемогу": стало відомо, до чого тут Покровськ
НОВИНИ

Путін терміново хоче показати Трампу ще одну "перемогу": стало відомо, до чого тут Покровськ

Навіть якщо Росія захопить Покровськ, вона отримає лише зруйноване місто, що не вплине на обороноздатність України

12 листопада 2025, 15:10
Автор:
avatar

Клименко Елена

Британський генерал у відставці Річард Ширрефф, колишній заступник Верховного головнокомандувача Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі, поділився своєю оцінкою битви за Покровськ в інтерв’ю "Телеграфу". Він підкреслив витримку українських сил оборони перед російськими атаками та зазначив, що наступ ворога на цьому напрямку триває вже 18 місяців і, ймовірно, призвів до втрати понад 100 тисяч російських військових.

Путін терміново хоче показати Трампу ще одну "перемогу": стало відомо, до чого тут Покровськ

Генерал зауважив, що навіть у разі захоплення Покровська Росія отримає лише зруйноване місто, що не позначиться на здатності України оборонятися. Водночас така подія може підняти моральний дух Володимира Путіна, дозволяючи йому демонструвати "перемогу" і переконувати Дональда Трампа в успіхах РФ в Україні.

"Звісно, це підживить наратив, який може посилити спроби Трампа нав’язати Україні абсолютно неприйнятне припинення вогню, подібно до тих варіантів, які ми вже бачили", — додав Ширрефф. 

Він підкреслив, що ситуація для українських військових залишається складною, і Києву необхідна підтримка європейських союзників для забезпечення ресурсами та людським потенціалом.

На думку генерала, у разі успіху росіян у Покровську їх наступ може продовжитися, хоча темпи просування будуть повільними.

"Якщо Україна зможе залучити додаткові резерви, можливо, вона зможе досягти більшого успіху", — підсумував Річард Ширрефф. 

Як вже писапи "Коментарі", листопад підтвердив, що російські окупаційні війська змінили тактику ракетного терору, роблячи ставку не лише на дрони-камікадзе, а й на балістичні ракети. Через це ракети стратегічної авіації відійшли на другий план, повідомляє група "Інформаційний спротив".



