Путін таки змусить Зеленського капітулювати: який ультиматум у листопаді стане вироком джля України

Анонс чергового раунду консультацій у листопаді знову сколихнув інформаційний простір та вивів дипломатичну напругу на новий рівень. На тлі нових міжнародних ініціатив та посередницьких зусиль Москва готується до чергового маневру. Усі непрямі сигнали з Кремля свідчать: Володимир Путін прямує на дипломатичний майданчик не заради досягнення справедливого компромісу, а задля висунення чергового пакета завуальованих ультиматумів. Портал "Коментарі" дізнавався думку трьох моделей штучного інтелекту, який жорсткий ультиматум готує диктатор Україні.

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За версією чат-боту ChatGPT, під час переговорів Кремль намагатиметься знову просувати умови, від яких раніше не відмовлявся, водночас не виключено появи додаткових політичних вимог. Насамперед це можуть бути територіальні поступки, відмова України від членства в НАТО, обмеження її військового потенціалу та особливий статус окупованих регіонів. Фактично Москва прагнутиме отримати дипломатичним шляхом те, чого не змогла досягти військовими методами.

Важливу роль відіграватиме позиція Дональда Трампа, який зацікавлений у швидкому дипломатичному результаті. Вашингтон може посилити тиск на Київ і Москву, але для України ризикованим буде припинення бойових дій без надійних гарантій безпеки. Водночас Путін може не зривати переговори, а погоджуватися на окремі гуманітарні домовленості чи обговорення енергетичного перемир'я, блокуючи принципові питання. Так Кремль зможе демонструвати готовність до миру, не відмовляючись від власних цілей.

Чат-бот Gemini вважає, що під час листопадових переговорів Росія, ймовірно, намагатиметься домогтися юридичного закріплення нинішньої лінії фронту та обмеження українського військового потенціалу. Кремль може вимагати визнання територіальних змін на власних умовах, фактично позбавляючи Україну перспективи відновлення територіальної цілісності. Окремим напрямом тиску стане питання позаблокового статусу: Москва наполягатиме не лише на відмові від вступу до НАТО, а й на обмеженні постачання західного озброєння та військової допомоги.

Крім того, Росія може порушити питання послаблення санкцій проти свого енергетичного сектору та припинення українських вимог щодо репарацій. Для Кремля такі домовленості стали б можливістю закріпити результати агресії дипломатичним шляхом. Водночас для України прийняття подібних умов означало б заморожування війни на невигідних умовах і збереження загрози нового російського нападу в майбутньому.

Чат-бот Grok наголошує, що підстави сумніватися у швидкому прогресі переговорів залишаються вагомими. Росія продовжує бойові дії та фактично пов'язує перспективи дипломатичного процесу із ситуацією на фронті, використовуючи військовий тиск як інструмент впливу. Крім того, Москва не погоджується на просте припинення вогню, наполягаючи на комплексній угоді на власних умовах. Такий підхід може свідчити про прагнення домогтися поступок від України, а не пошуку взаємного компромісу. Водночас Кремль критично ставиться до активної участі Європи, що може бути спробою послабити єдність західних партнерів Києва.

Україна, зі свого боку, заявляє про готовність до переговорів, але не збирається поступатися суверенітетом і правом на безпекові гарантії. Додатковим чинником стане позиція Дональда Трампа, який зацікавлений у швидкому дипломатичному результаті та може посилити тиск на сторони. Саме тому існує ризик, що Вашингтон вимагатиме від Києва поступок заради домовленості.

Таким чином, усі три моделі ШІ переконані, що листопадові переговори навряд чи одразу приведуть до завершення війни. Найімовірніший сценарій — спроба Путіна висунути нові або повторити старі вимоги, а також перевірити, наскільки далеко Трамп готовий зайти у тиску на Київ. Для України головним випробуванням стане не сам факт переговорів, а можливість не допустити домовленостей, які залишать країну без надійного захисту від нової російської агресії.

Портал "Коментарі" вже писав, що президент України Володимир Зеленський відреагував на вимогу російського правителя Володимира Путіна приїхати до Москви для переговорів. Глава держави заявив, що не бачить сенсу в такому форматі зустрічі, так само як і в запрошенні очільника Кремля до Києва.