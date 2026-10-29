Путін ставить на максимум: на що Кремль готовий заради своїх умов миру

Російські атаки не припиняються. Більше того лише за один день були удари по цивільній інфраструктурі Чернігова, Ізюма, Кременчука, Запоріжжя по вокзалу в Дніпрі. Є жертви та постраждалі. І це все на тлі підготовки до нового переговорного треку. Штучний інтелект відповів, чи може такими ударами Путін намагатися зірвати мирні переговори.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

ChatGPT не вважає доведеним, що лідер РФ Володимир Путін свідомо намагається зірвати переговори. Водночас продовження атак може свідчити, що Кремль не збирається припиняти військовий тиск заради дипломатії.

За цією версією, Росія може використовувати переговори, одночасно посилюючи удари, щоб змусити Україну погодитися на вигідніші для Москви умови. Атаки по різних містах також можуть бути спробою виснажити українців і продемонструвати здатність продовжувати війну.

Grok вважає, що Путін не стільки прагне зірвати переговори, скільки не сприймає їх як перешкоду для продовження війни. На думку чат-бота, Кремль може говорити про мир і водночас бити по цивільних, демонструючи силу Україні та Заходу.

Переговори, за цією версією, дають Москві час, можливість домагатися послаблення санкцій і звинувачувати Україну в нібито небажанні миру. Водночас реальних поступок Кремль не планує, а удари мають підштовхувати Київ до угоди на російських умовах.

DeepSeek трактує одночасні атаки як свідомий тиск на переговорний процес. Чат-бот посилається на обстріли 24 січня 2026 року, які, за його відповіддю, збіглися з тристоронніми консультаціями в Абу-Дабі.

Він наводить слова міністра закордонних справ України Андрія Сибіги: російські ракети “вразили не лише наших людей, а й стіл для переговорів”. Водночас DeepSeek припускає, що мета Кремля — не припинити діалог, а домогтися його завершення на російських умовах.

Усі три чат-боти сходяться на тому, що удари можуть бути інструментом тиску на Україну, а сам факт переговорів не свідчить про готовність Кремля до реального миру. Відмінність — у трактуванні мети: ChatGPT наголошує на виснаженні України, Grok — на торзі з позиції сили, а DeepSeek — на спробі змінити умови майбутньої угоди.

Висновок: називати атаки доведеним планом зриву переговорів було б передчасно. Спільна теза чат-ботів полягає в іншому: Кремль може використовувати дипломатію та військові удари одночасно, намагаючись отримати вигідніші умови завершення війни.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що, за словами ветерана війни Євгена Дикого, будуть змушувати до капітуляції.