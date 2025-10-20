Путін спеціально зажадав контролю над Донбасом: названо шокуючу причину

Російський диктатор Володимир Путін настільки занепокоївся самою згадкою про передачу Україні "Томагавків", що це вже стало для нього джерелом тривог. Разом із тим, намагаючись прогресувати щодо Донбасу, він тестує, наскільки світові лідери та сама Україна готові на діалог і компроміси, заявив у коментарі УНІАН голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

Фото: з відкритих джерел

"Насправді, Путіна достатньо сильно злякала навіть сама розмова про передачу Україні "Томагавків"", — зазначив він.

На думку Тимочка, нині Путін прагне з’ясувати, наскільки готовими інші сторони йти на поступки або на які умови вони погодяться.

"Окрім того, пригадуємо, що навіть так зване СВО, він обґрунтовував тим, що вони ідуть в Україну за народ Донбасу. Крім цього неодноразово вже озвучував … що він претендує на Донецьку область", — пояснив голова Ради резервістів.

Тимочко підкреслив, що Путіну важко відійти від своєї базової риторики: йому загрожує, що переговори, якщо дійдуть до фінальної стадії, можуть стати симетрією слабкості.

"Оскільки він боїться, що його в Росії за це можуть потім скинути… тому Путін звичайно намагається все це подати … як сильну позицію, мовляв, я базове хочу, а базове — це Донецька область. … думаю, швидше за все це така проба того, наскільки з ним готові домовлятися чи не готові домовлятися світові лідери і Україна в цілому", — резюмував він.

