Путін реалізовує нову стратегію перемоги: розкрито небезпечний розрахунок Кремля в Україні



















Росія не винайшла нової "теорії перемоги" у війні проти України, а продовжує реалізовувати стратегію, яку Кремль поступово змінював після провалу плану швидкого захоплення Києва. Таку думку висловив президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар.

Фото: портал "Коментарі"

За його словами, після провалу початкового задуму Москви головним завданням стало створення умов, за яких Україна могла б погодитися на російські вимоги. Одним із ключових інструментів цього тиску стали масовані удари по енергетичній та іншій критичній інфраструктурі.

"Ніякої нової теорії немає. Якщо проаналізувати ретроспективно, що робила Росія протягом цих уже майже п'яти років повномасштабної агресії, то можна сказати одне: спочатку була теорія перемоги у Кремля — Київ за три дні. Вона відразу зазнала фіаско. А вже в подальшому теорією перемоги стало досягнення тих умов, за яких Україна капітулює", — зазначив Гончар.

Експерт вважає, що нинішня кампанія РФ проти української енергетики є продовженням тієї самої стратегії, яку Москва застосовувала ще восени 2022 року. Тоді російські удари були спрямовані на енергосистему з розрахунком на масштабний блекаут і суспільне невдоволення.

На думку Гончара, Росія нині намагається посилити цей підхід, масштабуючи виробництво ракет і безпілотників. Він також вважає, що Москва прагне впливати не лише на інфраструктуру, а й на психологічний стан українського суспільства.

"Практично зараз Росія перейшла уже остаточно до війни геноцидального типу. А очевидно, що в Кремлі зрозуміли, що взяти Україну воєнним способом не вдається. Тому вони намагаються створити ситуацію, коли під тиском обставин влада в Україні змушена буде прийняти пропозицію миру, читай — реальну капітуляцію", — заявив Гончар.

Портал "Коментарі" вже писав, що Росія змінює тактику масованих атак по Україні, роблячи ставку на виснаження української протиповітряної оборони. Військовий експерт Роман Світан вважає, що нинішні удари реактивними безпілотниками є лише одним із етапів підготовки РФ до масштабнішого застосування швидкісних засобів ураження.