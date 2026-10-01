Путін прямо відповів на пропозицію тимчасового перемир’я з Україною

Російський диктатор Володимир Путін відкинув ідею взаємного припинення ударів по українських суднах та російських нафтопереробних заводах. Очільник Кремля назвав таку пропозицію "безглуздою" та вказав, що Москва не готова погоджуватися на запропонований формат перемир’я.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Путін під час виступу на засіданні дискусійного клубу "Валдай" заявив, що Росії пропонують припинити удари по українських кораблях в обмін на припинення українських атак на російські НПЗ. Однак Путін вказав, що не бачить у такій домовленості сенсу.

"Нам кажуть: "Давайте вони припинять завдавати ударів по вашим НПЗ, а ви припините удари по їхнім кораблям, і нехай вони цивільні вантажі, сільгосппродукцію вивозять". А як же наші інші цивільні вантажі? Такі, як нафта, нафтопродукти. "Ось вони припинять удари, тому стане більше дизельки", яка така потрібна, скажімо, у США. Але це у нас стане більше дизеля, на світові ринки він не потрапляє. Це безглуздо просто", — сказав Путін.

Російський диктатор також заявив, що удари РФ по українських суднах нібито є відповіддю на атаки України по російських танкерах.

"Ну вони почали. Отримай, фашист, гранату від радянського солдата", — заявив Путін.

Коли ж ведучий прямо запитав у Путіна, яку відповідь Росія дає на пропозицію тимчасового перемир’я, той прямо відповів: "Ні".

Разом з тим, російський лідер визнав, що українські удари по нафтопереробній інфраструктурі завдали Росії відчутних економічних збитків. За його словами, втрати становлять нібито близько 1% ВВП. Однак за даними Генштабу ЗСУ, Сили оборони вивели з ладу понад 45% проектних потужностей російських НПЗ.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Путін розповів, чому Росія почала війну проти України.