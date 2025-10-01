Путін продовжить масово вбивати українців: розкрито вражаючу тактику

Російські атаки все частіше націлені на райони з великою щільністю населення, заявив президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків "АОПА Україна" Геннадій Хазан.

За його словами, для захисту великих міст і агломерацій потрібні саме системи Patriot, а не для перехоплення окремих "гербер".

"Ми маємо розуміти, що "Петріотом" ніхто "Гербери" збивати не буде. Нам потрібні системи Patriot, щоб захистити великі міста й агломерації, де компактно проживають громадяни України", — підкреслив Хазан.

Експерт вказав, що недавні удари по Києву та Дніпру демонструють вибір цілей ворогом: переважно уражаються багатоповерхівки — 5- та 9‑поверхові будинки — щоб спричинити максимум людських жертв.

"Вони обирають цілі, вони не хиблять. Вони цілеспрямовано гатять по таких будинках і от власне завдання систем Patriot — прикрити місця можливого ураження цивільних громадян", — додав він.

Хазан також наголосив на потребі в фінансуванні для закупівлі інших засобів ППО, зокрема малокаліберної зенітної артилерії, яку, за його словами, минулого року не було придбано в достатній кількості: це знизило б вразливість до ракет і дронів. Додаткові засоби захисту дозволили б підвищити відсоток перехоплень ворожої зброї.

Він навів і позитивну статистику: Україна збиває близько 92–94% цілей під час атак. Проте саме ті кілька "шахедів", що прориваються з потужною боєголовкою, потрапляють у житлові будинки й спричиняють масштабні руйнування та людські страждання. Хазан порівняв показники з європейськими стандартами, де для високої оцінки ефективності необхідно знищувати не менше 81% цілей — і зазначив, що український рівень перехоплень значно вищий.

Як вже писали "Коментарі", попри регулярні удари РФ по енергетичній інфраструктурі, повного знеструмлення столиці не передбачається. Відключення електроенергії можливі, але про катастрофічні наслідки наразі не йдеться.