logo_ukra

BTC/USD

116439

ETH/USD

4281.66

USD/UAH

41.22

EUR/UAH

48.37

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Путін продовжить масово вбивати українців: розкрито вражаючу тактику
commentss НОВИНИ Всі новини

Путін продовжить масово вбивати українців: розкрито вражаючу тактику

Авіаційний експерт Геннадій Хазан наголошує, що російські війська свідомо завдають ударів по багатоповерхівках.

1 жовтня 2025, 16:10
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Російські атаки все частіше націлені на райони з великою щільністю населення, заявив президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків "АОПА Україна" Геннадій Хазан.

Путін продовжить масово вбивати українців: розкрито вражаючу тактику

За його словами, для захисту великих міст і агломерацій потрібні саме системи Patriot, а не для перехоплення окремих "гербер".

"Ми маємо розуміти, що "Петріотом" ніхто "Гербери" збивати не буде. Нам потрібні системи Patriot, щоб захистити великі міста й агломерації, де компактно проживають громадяни України", — підкреслив Хазан. 

Експерт вказав, що недавні удари по Києву та Дніпру демонструють вибір цілей ворогом: переважно уражаються багатоповерхівки — 5- та 9поверхові будинки — щоб спричинити максимум людських жертв.

"Вони обирають цілі, вони не хиблять. Вони цілеспрямовано гатять по таких будинках і от власне завдання систем Patriot — прикрити місця можливого ураження цивільних громадян", — додав він. 

Хазан також наголосив на потребі в фінансуванні для закупівлі інших засобів ППО, зокрема малокаліберної зенітної артилерії, яку, за його словами, минулого року не було придбано в достатній кількості: це знизило б вразливість до ракет і дронів. Додаткові засоби захисту дозволили б підвищити відсоток перехоплень ворожої зброї.

Він навів і позитивну статистику: Україна збиває близько 92–94% цілей під час атак. Проте саме ті кілька "шахедів", що прориваються з потужною боєголовкою, потрапляють у житлові будинки й спричиняють масштабні руйнування та людські страждання. Хазан порівняв показники з європейськими стандартами, де для високої оцінки ефективності необхідно знищувати не менше 81% цілей — і зазначив, що український рівень перехоплень значно вищий.

Як вже писали "Коментарі", попри регулярні удари РФ по енергетичній інфраструктурі, повного знеструмлення столиці не передбачається. Відключення електроенергії можливі, але про катастрофічні наслідки наразі не йдеться.  



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини