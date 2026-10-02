Путін прирік Україну на вічну війну: журналіст пришголомшив жорсткою заявою

Україні доведеться готуватися до тривалого періоду протистояння з Росією, оскільки швидкого та остаточного завершення конфлікту може не бути. Таку думку висловив політичний оглядач Віталій Портников, говорячи про перспективи України та адаптацію суспільства до війни.

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За його словами, українцям необхідно відмовлятися від очікування, що ситуація повернеться до довоєнної реальності. Портников наголосив, що характер протистояння має екзистенційний вимір.

"Треба чітко сказати, що перспективи швидкого закінчення російсько-української війни не було, немає і, можливо, не буде", — заявив оглядач.

Він вважає, що Україна може опинитися перед вибором між двома моделями існування. Перша передбачає постійне підтримання високої обороноздатності за аналогією з Ізраїлем, друга — тривале життя в умовах нестабільності та періодичних загострень.

"Значить, який з нього вихід? Ізраїлізація чи ліванізація", — зазначив Портников.

За його словами, ізраїльська модель передбачає готовність суспільства постійно захищатися та відповідати на загрози, роблячи обороноздатність держави одним із головних пріоритетів.

"Так, вже дуже давно є ізраїльський варіант: захищаємося, відповідаємо на кожний удар. Пріоритетом робимо обороноздатність", — пояснив оглядач.

Портников також наголосив, що повернення до умов, які існували до 2014 або 2022 року, він не вважає реалістичним сценарієм.

Окремо він назвав економічний тиск на Росію одним із факторів, який потенційно може скоротити тривалість війни. На його думку, обмеження ресурсів Кремля є важливішим за очікування, що хтось із зовнішніх лідерів зможе просто переконати Володимира Путіна припинити війну.

"Якщо у Росії не буде грошей, якщо сили оборони будуть виносити російський енергетичний потенціал, тоді шанси на те, що це закінчиться швидше, ніж ми думаємо, стають більшими", — сказав Портников.

Портал "Коментарі" вже писав, що адміністрація президента США Дональда Трампа закликає Німеччину та Францію розпочати використання стратегічних запасів дизельного пального, щоб збільшити пропозицію на європейському ринку та стримати подальше зростання цін.