Путін приречений на страшне фіаско: стало відомо, який задум Кремля провалився

Військовий експерт Іван Тимочко вважає, що Росія може отримати короткострокову вигоду від війни на Близькому Сході та зростання світових цін на нафту, але повноцінно скористатися ситуацією Кремлю навряд чи вдасться. За його словами, російські марки нафти відрізняються від іранських, і через це Росія здатна отримати лише часткову компенсацію, але ніколи не зможе зайняти повноцінну нішу на ринку.

Фото: з відкритих джерел

"З іншого боку, нафта нафтою, але Росії треба зброя вже зараз. І Іран зараз повністю сконцентрується на тому, щоб усю зброю, яку він виробляє, використовувати проти своїх прямих конкурентів. І це, звичайно, для Росії проблема", – наголосив Тимочко.

Експерт також назвав нинішнє зростання цін на нафту та газ у світі спекулятивним процесом, спрямованим на отримання прибутку великими компаніями. Він зазначив, що кризові коливання цін не виникли одномоментно, і що країни ОПЕК поки не знімали обмежень на видобуток нафти.

"Одномоментно такої кризи не могло виникнути у світі. З іншого боку, країни ОПЕК ще поки що навіть не розглядали питання зняття обмежень на видобуток нафти. Якщо вони побачать, що є можливість заробляти й криза чи нестача нафти дається справді в знаки, повірте, вони захочуть заробити й усі обмеження будуть зняті. Те ж саме і США", – додав Тимочко.

