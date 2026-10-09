Путін припинить знищувати Україну лише після цієї поступки США: озвучено- шокуючу вимогу

Росія намагається домогтися від Сполучених Штатів послаблення санкцій у межах переговорів про можливе енергетичне перемир’я з Україною. Водночас Москва прагне пов’язати припинення ударів по енергетичній інфраструктурі з перемир’ям у Чорному морі. Про це повідомляє Kyiv Independent із посиланням на американських та українських посадовців, обізнаних із перебігом переговорів.

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Російські вимоги висуваються на тлі посилення атак на українську енергетичну інфраструктуру. За словами високопоставленого представника оборонного відомства України, Кремль намагається завдати якомога більшої шкоди, щоб отримати додаткові важелі впливу перед можливими переговорами.

Наслідки обстрілів уже відчувають українці. Київ стикається з регулярними відключеннями електроенергії, а російська атака 8 жовтня спричинила масштабні перебої з електропостачанням у столиці, де проживає понад три мільйони людей.

Публічно Москва не демонструє готовності до енергетичного перемир’я. 8 жовтня речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія не бачить сенсу в переговорах про припинення вогню в окремій сфері. Він стверджував, що Київ пропонує не довгострокове врегулювання, а перемир’я в енергетичному секторі, який назвав "ахіллесовою п’ятою" України.

Водночас за закритими дверима російські представники, за інформацією видання, давали зрозуміти, що готові розглянути цю ініціативу. Однак Москва пов’язує можливу домовленість із додатковими умовами, серед яких — послаблення санкцій.

Портал "Коментарі" вже писав, що українська делегація вирушила до Сполучених Штатів, щоб обговорити активізацію дипломатичних зусиль і можливі кроки до завершення війни з Росією. Однак очікувати швидкого прориву поки не варто. Політолог Ігор Рейтерович сумнівається, що адміністрація президента США Дональда Трампа наразі має чітку стратегію, яка дозволить досягти реального прогресу в переговорах.