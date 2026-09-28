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Путін придумав новий сценарій перемоги: розкрито вкрай небезпечний задум диктатора в Україні

Експерт заявив, що Путін змінив своє бачення перемоги після того, як російські війська не змогли зламати українську оборону на фронті

28 вересня 2026, 09:30
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Клименко Елена








Російський диктатор Володимир Путін змінив власне бачення того, як має завершитися війна проти України. На думку ветерана АТО Євгена Дикого, Кремль більше не розраховує на повний обвал української оборони на фронті, а дедалі більше ставить на виснаження українського тилу.

Путін придумав новий сценарій перемоги: розкрито вкрай небезпечний задум диктатора в Україні

Фото: з відкритих джерел

За словами Дикого, спочатку Москва очікувала швидкого захоплення Києва, а пізніше зробила ставку на повільне просування російської армії та виснаження ЗСУ. Однак цей сценарій не спрацював.

"Якщо його перше бачення перемоги виглядало як реально переможний марш і Київ за три дні, то потім воно змінилось. Дуже тривалий час його бачення перемоги виглядало як перемога у війні на виснаження, через реальне виснаження української армії на фронті. Але ця його картина змінилась. Навіть до нього, здається, вже дійшло, що так не буде", — заявив Дикий.

Тепер Кремль, як вважає ветеран АТО, робить ставку на інший сценарій — масштабне руйнування тилу України за допомогою дронів і ракет.

"Тепер його картинка виглядає як повністю зруйнована реактивними дронами і балістикою тилова Україна. Непрацюючі заправки, магазини, лікарні, величезні черги на виїзд на захід. І в якийсь момент ті, хто виїхати не можуть, не витримують цього пресингу, не витримують двадцяти годин на добу тривог", — пояснив Дикий.  

На його думку, паралельно Москва розраховує на послаблення зовнішньої підтримки України. Саме тому важливою частиною нового сценарію Путіна він називає політичні процеси у Європі.

"Його нинішня картинка перемоги складається з двох елементів. Перший — це тилова Україна, яка буквально вщент знесена хвилями реактивних дронів, і цивільне населення саме стає слабкою ланкою. А друга частина цієї ж картинки — це Європа, де масово на виборах перемагають друзі Росії і припиняють фінансову підтримку України", — зазначив ветеран АТО.

Портал "Коментарі" вже писав, що генерал поставив жорсткий ультиматум владі на тлі смертельних атак по Києву.



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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=M5yQsSNdemg
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