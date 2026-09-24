Путін придумав найгірший план для знищення Києва: розкрито страшну правду про задум диктатора



















Російські атаки по українських містах залишаються однією з головних складових повітряної кампанії РФ. Водночас Москва нарощує можливості для ударів на більшу відстань. Reuters повідомляло, що російські атаки по Україні в останні місяці стали масштабнішими, зокрема через активніше використання балістичних ракет. Журналіст Віталій Портников вважає, що посилення атак по Києву не обов'язково пов'язане виключно із символічним значенням столиці.

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"Це не питання символу, це питання появи можливостей. Якщо була б можливість запускати їх далі, вона є, як ви бачите, на захід, то вони будуть і по заходу те ж саме робити", — вважає експерт.

За словами журналіста, війна поступово перетворюється на боротьбу за виснаження ресурсів, у якій кожна сторона прагне отримати можливість завдавати ударів по важливих об'єктах противника.

"Коли ти воюєш із країною, йде війна на виснаження ресурсів противника, ти завжди радієш, що ти можеш діставати далі, що противнику нема де сховатися, що ти його знайдеш і знищиш будь-де", — стверджує він.

Водночас Портников звертає увагу на наслідки такої стратегії для цивільного населення. Російські удари вже тривалий час спрямовані на енергетичну та іншу критичну інфраструктуру України. Паралельно Україна завдає ударів по російських нафтопереробних підприємствах. Reuters повідомляло, що після українських атак робота Московського НПЗ була зупинена, а Росія зіткнулася з проблемами на паливному ринку.

Портников наголошує, що логіку цієї війни потрібно розглядати саме через боротьбу ресурсів.

"Ми намагаємося долітати, як ви знаєте, до Уренгоя, щоб знищити можливості російського нафтодобування, щоб позбавити їх можливості економічного розвитку на десятиріччя... І ми радіємо, коли ми потрапляємо по нафтопереробних заводах, коли знищується російська промисловість", -зазначив публіцист.



Портал "Коментарі" вже писав, що перспектива прямої зустрічі президентів України та Росії залишається однією з ключових тем міжнародних переговорів. Водночас Москва не демонструє готовності до зустрічі на умовах, які передбачали б рівноправний діалог Києва і Кремля.