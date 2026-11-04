Путін послав Україні найжорсткіший сигнал ще до початку переговорів: експерт ошелешив заявою



















Майбутні переговори України, США та Росії в Абу-Дабі можуть показати, наскільки Москва справді зацікавлена в пошуку шляхів завершення війни. Одним із важливих сигналів стане склад російської делегації, яку наразі має очолити помічник Володимира Путіна Володимир Мединський.

Фото: з відкритих джерел

Політолог Ігор Рейтерович зазначив, що американська сторона, за наявною інформацією, хотіла б бачити за столом переговорів представників Росії вищого посадового рівня. На його думку, участь чиновників із реальними повноваженнями могла б свідчити про серйозніше ставлення Кремля до переговорного процесу.

"Американці вважають, що зміна складу делегації або вже в Абу-Дабі, або пізніше буде свідчити про серйозність намірів Росії дійсно сідати за стіл перемовин", — зазначив експерт.

Він нагадав, що російську групу знову має очолити Мединський, який раніше представляв Москву на переговорах з Україною. Рейтерович критично оцінює його роль і вважає, що сама присутність такого представника не обов'язково свідчить про готовність Кремля ухвалювати конкретні рішення.

За словами політолога, важливо не лише те, хто очолить делегацію, а й те, чи матимуть її учасники достатній політичний статус для домовленостей. Якщо Москва обмежиться представниками без реального впливу на ухвалення рішень, це може поставити під сумнів результативність зустрічі.

Переговори за посередництва США заплановані на 10–11 листопада в Абу-Дабі. Серед тем, які мають обговорюватися, — безпекові домовленості, деескалація та гуманітарні питання.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що уранці середи, 4 листопада, російські війська знову атакували Київ безпілотником. У столиці пролунали вибухи, а в одному з районів зафіксували падіння уламків. Інформацію про можливі руйнування та постраждалих наразі уточнюють.