Путін починає реалізацію нового плану: що стоїть за ударом РФ по автобусу на кордоні з Молдовою

Російський безпілотник зранку 5 вересня атакував район прикордонного переходу Паланка – Маякі – Удобне на кордоні України та Молдови. Внаслідок цього було пошкоджено пасажирський автобус, а поранення отримав співробітник молдавської прикордонної поліції. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Американські аналітики називають поранення громадянина Молдови, що сталося першим підтвердженим випадком, в результаті російської атаки безпілотником. При цьому поки що залишається незрозумілим, де саме стався первинний удар – на території України чи Молдови.

В ISW зазначають, що опубліковані геолокаційні матеріали вказують: після удару безпілотник міг змінити траєкторію та впасти вже на молдавській території.

Інцидент стався на тлі почастішання російських атак поблизу українських пунктів пропуску, які ведуть до Молдови, Румунії та Польщі. Одночасно збільшилася кількість випадків порушення повітряного простору сусідніх держав.

За даними ISW, з початку повномасштабного вторгнення до липня 2026 російські безпілотники не менше 20 разів порушували повітряний простір Молдови. Ще близько десяти таких випадків зафіксували із серпня. Крім того, вранці 3 жовтня у Молдові виявили п'ять російських БПЛА, включаючи дрони типу "Бандероль".

В ISW вважають, що подібні інциденти можуть використовуватись Москвою для тиску на західні країни. За оцінкою аналітиків, Росія прагне підвищити вартість підтримки України для сусідів та водночас поступово зробити регулярні порушення повітряного простору звичним явищем.

Випадок у Паланки став особливо чутливим для Кишинева, оскільки удар стався безпосередньо біля одного із ключових транспортних маршрутів між Україною та Молдовою.

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