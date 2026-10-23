Путін підніме білий прапор: журналіст приголомшив єдиною умовою закінчення війни



















Терміни завершення війни Росії проти України залежать передусім від того, чи матиме Москва достатньо ресурсів для продовження бойових дій. Самі переговори або заяви про можливі домовленості не гарантують швидкого миру. Таку думку висловив журналіст і політичний оглядач Віталій Портников.

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За його словами, наразі складно достеменно оцінити реальний стан російської економіки та те, наскільки довго Кремль зможе підтримувати воєнні витрати. Якщо ресурсів для продовження агресії стане недостатньо, ситуація може змінитися значно швидше, ніж прогнозують. Якщо ж Росія збереже можливість воювати, вона, на думку оглядача, продовжуватиме бойові дії.

"Якщо в Росії не буде сил продовжувати війну, ця війна закінчиться і цього року. Ми з вами не знаємо реального стану російської економіки, а Путін знає. Тому це може бути і 2027-й рік, і 2030-й. Якщо в Росії будуть сили, вона продовжуватиме воювати. Якщо не буде сил, вона не буде продовжувати воювати", — заявив Портников.

Журналіст також звернув увагу на спроби переконати українське суспільство, нібито саме Київ не зацікавлений у мирних переговорах. Він вважає такий підхід хибним, адже саме Росія розпочала повномасштабну агресію і може припинити її, якщо ухвалить відповідне рішення.

"Ми не є суб’єктом бажання проводити переговори. Єдиним суб’єктом такого бажання є росіяни. Звертатися потрібно до них, а не до нас. Якщо Путін скаже: “Я закінчую війну сьогодні”, невже Зеленський відповість: “Ні, ми продовжуємо воювати”?", — зазначив Портников.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що президент США Дональд Трамп хотів би бачити війну Росії проти України виключно як конфлікт, у якому Київ захищається, але не завдає ударів по російській військовій та енергетичній інфраструктурі.