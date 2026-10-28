Попри численні дипломатичні заяви та періодичні спроби сторін знайти точки дотику, перспектива припинення вогню між Україною та Росією залишається однією з головних інтриг року. Одні експерти переконані, що війна ще далека від завершення, інші допускають появу політичного вікна можливостей для тимчасового перемир’я вже найближчими місяцями. Портал "Коментарі" запитав у штучного інтелекту, що змусить російського диктатора Володимира Путіна піти на припинення вогню в Україні до кінця 2026 року.

Фото: портал "Коментарі"

Чат-бот ChatGPT вважає, що припинення вогню до кінця 2026 року залишається можливим, однак говорити про високу ймовірність такого сценарію поки зарано. Вирішальним буде не стільки виснаження Росії, скільки розрахунок Кремля: Володимир Путін може погодитися на перемир’я тоді, коли продовження бойових дій перестане приносити очікувані результати, а витрати на війну зростатимуть. Важливим чинником може стати посилення тиску з боку США, якщо дипломатичні вимоги Вашингтону супроводжуватимуться конкретними економічними заходами проти Москви. Водночас самих заяв про санкції та необхідність миру навряд чи буде достатньо, щоб змінити позицію російського керівництва.

Не менш важливими залишатимуться ситуація на фронті та здатність України продовжувати оборону. Якщо російські війська не досягнуть поставлених цілей, Кремль може розглядати перемир’я як можливість перегрупувати сили й підготуватися до подальших дій. Тому згода Путіна на припинення вогню не обов’язково означатиме відмову від намірів продовжувати війну.

Чат-бот Gemini переконаний, що навряд чи Володимир Путін погодиться на припинення вогню лише через гуманітарні міркування чи міжнародні заклики. Рішення Кремля передусім залежатиме від військових і політичних розрахунків. Одним із чинників може стати поступове виснаження російських ресурсів: санкції, значні витрати на війну та зростання навантаження на бюджет здатні посилити внутрішні проблеми Росії.

Важливу роль відіграватимуть також ситуація на фронті та позиція Сполучених Штатів. Якщо російська армія не зможе досягти стратегічних цілей, Кремль може спробувати закріпити вже здобуті території через перемир’я. Додатковим стимулом здатні стати посилення санкційного тиску Заходу або дипломатична пропозиція, яку Путін зможе представити російському суспільству як власний успіх.

Чат-бот Grok зазначає, що передумовою припинення вогню може стати одночасне посилення військового, економічного та дипломатичного тиску на Росію. Якщо Україна й надалі завдаватиме відчутних ударів по російській енергетичній і логістичній інфраструктурі, а західні партнери посилять обмеження на експорт енергоносіїв і доступ Москви до критичних технологій, витрати на продовження війни можуть суттєво зрости. Додатковим чинником здатні стати внутрішні проблеми Росії: збільшення втрат, труднощі з поповненням армії та можливе невдоволення серед представників еліт. Вплинути на розрахунки Кремля може й позиція Китаю та інших партнерів Москви, якщо вони активніше наполягатимуть на пошуку дипломатичного виходу з конфлікту.

Водночас очікувати, що Путін добровільно погодиться на перемир’я без вагомих стимулів або примусу, було б передчасно. Кремль, імовірно, намагатиметься представити будь-яку домовленість як власний успіх і уникнути враження стратегічної поразки. Тому навіть за сприятливих для переговорів обставин швидше можна говорити про обмежене припинення вогню, ніж про повноцінне завершення війни.

Таким чином усі три моделі ШІ вважають, що припинення вогню до кінця року не можна повністю виключати, однак вирішальним фактором стане не бажання миру як такого, а зміна стратегічних розрахунків Кремля. Якщо витрати війни для Росії почнуть перевищувати потенційні вигоди, Путін може погодитися на паузу в бойових діях. Проте навіть у такому випадку перемир’я не обов’язково означатиме досягнення довгострокового миру, а швидше стане етапом великої політичної гри навколо майбутнього України та всієї системи безпеки в Європі.

Портал "Коментарі" вже писав, що політичний оглядач Віталій Портников вважає, що навіть перемога демократів не означатиме автоматичного усунення Трампа від влади.