Осінь 2026 року може стати одним із ключових періодів, який визначить умови, в яких Україна та Росія увійдуть у 2027-й. Поки немає підтверджених передумов для швидкого завершення війни, однак одразу кілька процесів найближчих місяців здатні вплинути на її подальшу траєкторію. Які п'ять подій варто вважати визначальними? Портал "Коментарі" дізнавався думку штучного інтелекту з цього приводу.

Фото: портал "Коментарі"

За версією чат-боту Copilot, після виборів Кремль може обрати один із кількох сценаріїв, причому переговори не обов’язково означатимуть реальну готовність до завершення війни. Москва може піти на тактичну паузу, демонструючи Заходу прагнення до компромісу, щоб спробувати послабити санкційний тиск та отримати час для відновлення ресурсів. Протилежний варіант — нова ескалація. Російська влада може зробити ставку на демонстрацію сили, посиливши удари по українській інфраструктурі або активізувавши наступальні дії на окремих напрямках фронту.

Не менш імовірним залишається поєднання дипломатії та військового тиску. Кремль може продовжувати переговори зі США та іншими західними країнами, одночасно не знижуючи інтенсивності бойових дій. Така тактика дозволяє Москві зберігати простір для маневру: публічно демонструвати готовність до домовленостей, але водночас намагатися покращити свої позиції на полі бою та використати переговорний процес для отримання вигідніших умов.

Чат-бот ChaGPT переконаний, що восени одразу кілька факторів можуть вплинути на те, з якими позиціями Україна та Росія увійдуть у 2027 рік. Один із головних — нові санкційні можливості США та готовність Вашингтона реально їх застосовувати проти Москви і покупців російських енергоносіїв. Не менш важливими стануть переговори про можливе часткове перемир’я, зокрема припинення ударів по енергетиці та домовленості щодо Чорного моря.

Ще одним випробуванням стане зимова повітряна кампанія. Росія продовжує використовувати ракети та різні типи ударних дронів, тому здатність України захистити енергетичну інфраструктуру та забезпечити ППО необхідними засобами матиме особливе значення. Паралельно вирішуватиметься питання ресурсів на 2027 рік.

Чат-бот Gemini стверджує, що одразу кілька подій цієї осені можуть вплинути на те, з якими ресурсами та позиціями Росія й Україна увійдуть у 2027 рік. Серед ключових факторів — рішення Кремля щодо поповнення армії після вересневих виборів у РФ: нова відкрита чи прихована мобілізація може свідчити про підготовку Москви до тривалого продовження бойових дій. Не менш важливим стане дипломатичний процес навколо Генасамблеї ООН та контактів України і США. Саме там можуть окреслитися перспективи часткового перемир'я або, навпаки, проявитися відсутність умов для швидкої деескалації.

Ще три фактори безпосередньо пов'язані з ресурсами війни. Осінньо-зимові атаки стануть серйозним випробуванням для української енергосистеми та ППО. Паралельно значення матиме практичне застосування нових американських санкцій, зокрема можливого вторинного тиску на покупців російських енергоносіїв. Нарешті, формування бюджетів США та європейських партнерів на 2027 рік покаже майбутні обсяги фінансування, постачання боєприпасів, дронів і систем ППО Україні. Сукупність цих факторів може суттєво вплинути на подальшу траєкторію війни.

Таким чином усі три моделі ШІ переконані, що Жодна з цих подій окремо не визначить тривалість війни. Вирішальним може стати їх поєднання: ситуація на фронті, економічний тиск на Росію, стійкість України взимку, обсяг західної підтримки та результат дипломатичних спроб. Саме восени стане зрозуміліше, з яким балансом ресурсів і переговорних позицій сторони увійдуть у 2027 рік.

Портал "Коментарі" вже писав, що адміністрація президента США Дональда Трампа намагається поєднати економічні стимули для Росії із загрозою жорстких санкцій, однак ефективність такої стратегії залишається під питанням. Про це заявив аналітик Ради зовнішньої політики "Українська призма" Євген Костогризов.