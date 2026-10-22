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Путін отримає перемогу завдяки Трампу: на Заході попередили про катастрофу для України

Трамп підігрує Путіну, намагається вберегти Росію від поразки та різними способами тисне на Зеленського, щоб змусити Україну капітулювати

22 жовтня 2026, 18:20
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Клименко Елена

Європейські країни більше не можуть беззастережно покладатися на Сполучені Штати через політику президента Дональда Трампа щодо війни в Україні. Оглядач The Guardian Саймон Тісдалл вважає, що американський лідер намагається схилити Київ до капітуляції, водночас створюючи для російського диктатора Володимира Путіна можливості уникнути стратегічної поразки.

Путін отримає перемогу завдяки Трампу: на Заході попередили про катастрофу для України

Фото: з відкритих джерел

Автор порівнює підхід Трампа до врегулювання війни зі спробами британського прем’єра Невілла Чемберлена домовитися з Адольфом Гітлером у Мюнхені 1938 року. На думку журналіста, нинішня політика Вашингтона може мати небезпечні наслідки для України та європейської безпеки. Він також стверджує, що прагнення Трампа швидко завершити війну може перетворити Україну на сторону, яку звинувачуватимуть у провалі переговорів.

Серед кроків американської адміністрації, які викликають занепокоєння оглядача, — пом’якшення підходу до Москви, відсутність жорсткіших санкцій, обмеження обміну розвідувальними даними з Києвом та спроби домогтися від України поступок. Тісдалл також припускає, що Трамп зацікавлений у відновленні економічних зв’язків із Росією, зокрема в енергетиці, видобутку ресурсів та освоєнні Арктики.

Водночас Україна продовжує чинити опір російській армії, а європейські держави активніше долучаються до її військової, фінансової та дипломатичної підтримки. На думку оглядача, якщо Росія доб’ється вигідного для себе результату за підтримки Вашингтона, це послабить міжнародне право та створить небезпечний прецедент для інших держав.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що переговорний процес щодо завершення війни залежить не лише від заяв Дональда Трампа, а й від стратегічних інтересів Сполучених Штатів. Якщо дипломатичні зусилля Вашингтону не дадуть результату, американська адміністрація може приділяти врегулюванню менше уваги, водночас розвиваючи відносини з Росією за іншими напрямками. Про це заявив політичний аналітик Андрій Вигірінський.



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