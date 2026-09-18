Путін отримає бажане без тиску: розкрито небезпечну стратегію угоди Трампа

Адміністрація президента США Дональда Трампа намагається поєднати економічні стимули для Росії із загрозою жорстких санкцій, однак ефективність такої стратегії залишається під питанням. Про це заявив аналітик Ради зовнішньої політики "Українська призма" Євген Костогризов.

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За його словами, ухвалений Конгресом санкційний закон можна розглядати як потенційний "батіг". Документ дає президенту США додаткові можливості для тиску на держави, які продовжують купувати російські енергоносії. Водночас застосування цих інструментів значною мірою залежатиме від рішень самого Трампа.

"Президент США отримує ці повноваження для того, щоб, якщо він захоче, якщо буде вважати за потрібне, ввести дуже серйозні обмеження і тиснути на Російську Федерацію вже навіть не напряму, а через держави, які забезпечують її економіку", — пояснив Костогризов.

Паралельно Вашингтон, за даними американських медіа, розглядає можливість економічних домовленостей із Москвою ще до завершення війни. Передбачається, що перспектива співпраці зі США може стимулювати частину російської еліти підтримати припинення бойових дій.

Однак Костогризов бачить у такій логіці принципову суперечність.

"Якщо Росія і так отримує те, що хоче, без завершення бойових дій, то як це взагалі може бути елементом тиску?" — зазначив аналітик.

На його думку, спроби Вашингтону за допомогою економічних пропозицій дистанціювати Росію від Китаю також поки не дали бажаного результату.

"Вони намагалися це зробити доволі довго. У них це не виходить, оскільки Російська Федерація не зацікавлена добровільно повертатися в якесь західне русло і протистояти чи хоча б не допомагати Китайській Народній Республіці", — наголосив Костогризов.

Портал "Коментарі" вже писав, що гучні заяви прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо про небажання брати участь у захисті союзників у разі застосування статті 5 НАТО можуть бути пов'язані насамперед із внутрішньою політикою та майбутніми парламентськими виборами.