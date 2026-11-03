Путін остаточно втратить останній важіль впливу на Україну: на Заході здивували спонтанним рішеннням

Нідерланди разом із союзниками шукають можливості пришвидшити передачу Україні ракет-перехоплювачів для зенітно-ракетних комплексів Patriot. Йдеться про великий пакет озброєння, фінансування якого забезпечать європейські партнери

Фото: з відкритих джерел

Про це повідомила міністерка оборони Нідерландів Ділан Єшільгоз-Зегеріус у соцмережі X. Вона анонсувала позитивні новини щодо просування цієї домовленості.

"Приємні новини: ми ще на крок наблизилися до схвалення великого пакета ракет для систем Patriot для України. Його фінансуватимуть європейські кошти та союзники. Міністерство оборони разом із партнерами вивчає способи прискорити постачання", — написала очільниця оборонного відомства.

Раніше президент Володимир Зеленський розповів, що Україна в середньому отримує близько 12 протибалістичних ракет щомісяця. Таких обсягів недостатньо для повного покриття потреб української протиповітряної оборони.

30 жовтня США схвалили продаж Україні 500 ракет PAC-3 MSE для комплексів Patriot. Орієнтовна вартість угоди становить 2,1 млрд доларів.

Закупівлю профінансують за рахунок внесків Канади, Німеччини та Норвегії в межах програми JUMPSTART, а також українських коштів, залучених завдяки кредиту Європейського Союзу. Американське фінансування для цієї угоди не передбачене.

Водночас швидкого надходження всього замовленого озброєння очікувати не варто: за попередніми оцінками, постачання ракет можуть розпочатися лише через кілька років.

Портал "Коментарі" вже писав, що Росія розширює арсенал безпілотників і намагається збільшити кількість реактивних дронів, які застосовує для ударів по Україні. Водночас окупанти змінюють географію атак, дедалі частіше спрямовуючи повітряні цілі на західні регіони та об’єкти енергетичної інфраструктури. Про це заявив авіаційний експерт Костянтин Криволап.