Путін остаточно поставив на капітуляцію України: розкрито небезпечний момент нової тактики РФ



















Росія розширює перелік об’єктів для ударів по Україні та дедалі більше уваги приділяє цифровій інфраструктурі. Під атаками опинилися дата-центри та обладнання інтернет-провайдерів. Президент Володимир Зеленський 26 вересня заявив, що РФ проводить окрему операцію проти українських дата-центрів та інфраструктури зв’язку, намагаючись залишити громадян без інтернету й цифрових сервісів. Політолог Микола Давидюк вважає, що Україні потрібно максимально захистити накопичені цифрові дані та створювати резервні копії за межами країни.

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За його словами, це стосується не лише державних реєстрів, а й масивів інформації, які використовуються у військових технологіях та системах штучного інтелекту.

"Нам треба зберегти наші дані. Нам треба все оцифроване — від культури, картин, мистецтва до реальних даних, які нам сьогодні треба для війни. Дані наших інформаційних ресурсів, комунікацій, багато чого іншого", — сказав Давидюк.

Експерт наголосив, що Україна вже використовує резервування критично важливої інформації у захищених закордонних хмарних сервісах. Це має дозволити зберегти доступ до даних навіть у разі пошкодження окремих українських дата-центрів.

Водночас Давидюк пов’язує удари по цифровій інфраструктурі з ширшою стратегією тиску на українську економіку. На його думку, Кремль намагається бити по цивільних об’єктах, щоб створювати проблеми для повсякденного життя населення.

"Це не просто так ці історії. Вони просто вимагають капітуляції через знищення нашої економіки. І коли на Заході думають, що тут зараз війна залишається в тому ж стані — ні, війна здорожчала", — заявив політолог.

За його словами, атаки на дата-центри можуть бути лише одним із напрямів російської кампанії. Москва одночасно завдає ударів по енергетиці, заправках, підприємствах та інших об’єктах, намагаючись погіршити умови життя в тилу.

"Росія, крім того, що б’є по цивільних об’єктах, зараз просто кожен день піднімає ставки. І фактично все, що зараз відбувається, особливо в Києві як одному з головних тилових міст, — це ретрансляція майбутніх подій", — зазначив Давидюк.

Портал "Коментарі" вже писав, що українські удари по Москві самі по собі не змусять Володимира Путіна припинити війну проти України. Водночас це, на думку журналіста Віталія Портникова, не означає, що Київ має відмовитися від ударів у відповідь по території Росії.