Цієї осені протистояння між Україною та Росією може перейти в особливо напружену фазу. Москва продовжує погрожувати новими масованими ударами, а Київ готується до посилення атак по російських військових та енергетичних об’єктах. Паралельно Вашингтон намагається повернути сторони до дипломатії, але Кремль поки не демонструє готовності швидко рухатися до реальних домовленостей. На цьому тлі найближчі місяці можуть стати боротьбою не лише за позиції на фронті, а й за стійкість тилу та міжнародну підтримку. То чи стане ця осінь переломною для війни, чи Україну та Росію чекає ще небезпечніший виток ескалації? Портал "Коментарі" дізнався думку трьох моделей ШІ з цього приводу.

Фото: портал "Коментарі"

Чат-бот ChatGPT стверджує, щ цієї осені протистояння між Україною та Росією може перейти у значно гострішу фазу. Москва, ймовірно, намагатиметься посилити тиск на український тил і фронт, щоб покращити власні позиції перед можливими переговорами. Київ водночас готуватиметься до нових масованих атак і шукатиме можливості завдати удару по російській військовій інфраструктурі. Паралельно США намагаються просунути тристоронній переговорний формат до кінця жовтня, що додає ситуації ще один важливий вимір.

Найбільша небезпека полягає в тому, що Кремль може використати осінній період одразу для кількох цілей: тиску на українську енергетику, виснаження суспільства та посилення позицій на полі бою. Росія також може спробувати використати переговорний трек для затягування часу, тоді як Україна прагнутиме не допустити втрати ініціативи.

Чат-бот Gemini вважає, що восени головною проблемою може стати відсутність готовності Києва і Москви відмовлятися від своїх ключових цілей. Росія, ймовірно, намагатиметься посилити військовий та психологічний тиск, щоб покращити свої позиції, тоді як Україна робитиме ставку на підтримку партнерів і посилення ударів по російському військовому потенціалу. Особливо небезпечними можуть стати атаки на енергетичну інфраструктуру напередодні холодів, адже Москва вже розпочала кампанію проти енергосистеми раніше, ніж у попередні роки.

Не менш важливим восени буде дипломатичний фронт. США намагаються організувати тристоронню зустріч України, Росії та Сполучених Штатів до кінця жовтня, паралельно обговорюються варіанти обмеженого перемир’я, зокрема щодо енергетики. Проте переговори можуть супроводжуватися новим загостренням на фронті та посиленням ударів. Москва вже заявляла про намір збільшити атаки у відповідь на українські удари по російських НПЗ.

Чат-бот Grok переконаний, що осінь 2026 року може стати для України періодом особливо жорсткого протистояння. Росія, не маючи значних успіхів на суходолі, дедалі більше покладається на масштабні ракетно-дронові атаки по українській інфраструктурі. У Києві вважають, що Москва може розширювати перелік цілей, намагаючись завдати удару по енергетиці, логістиці та критично важливих об’єктах і таким чином посилити тиск на населення напередодні зими. Україна у відповідь нарощує удари по російських нафтопереробних підприємствах, прагнучи послабити паливну та фінансову основу російської військової машини.

Найбільший ризик полягає у можливому накопичувальному ефекті від цих процесів. Нові обстріли можуть створювати проблеми з електроенергією та логістикою, удари України по НПЗ — посилювати паливну кризу в РФ, а паралельно Вашингтон намагається просувати переговори й обговорення енергетичного перемир’я. Дональд Трамп уже закликав Київ скоротити атаки на російські нафтові об’єкти через вплив на паливний ринок, що додає Україні ще один дипломатичний виклик.

Таким чином, усі три моделі ШІ переконані, що цієї осені Україна та Росія можуть зіткнутися з одним із найнапруженіших етапів протистояння. Найімовірніше, сторони намагатимуться посилити свої позиції як на полі бою, так і на дипломатичному рівні. Саме тому найближчі місяці можуть стати не лише періодом підвищених ризиків, а й часом, коли закладатимуться умови для майбутніх політичних рішень щодо війни. Поки ж головною тенденцією залишається боротьба за перевагу, в якій жодна зі сторін не хоче виглядати слабкою.

Портал "Коментарі" вже писав, що в Україні активізувалися заяви політиків про необхідність переговорів із Росією та пошуку компромісів. На думку політолога Валерія Клочка, синхронні заяви представників різних політичних таборів можуть мати насамперед внутрішньополітичне пояснення.