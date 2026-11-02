Путін остаточно не витримає цієї залежності: експерт здивував сценарієм миттєвого припинення війни в Україні



















Політолог Віктор Бобиренко вважає, що Китай має значний вплив на перебіг російсько-української війни завдяки економічній залежності Москви від Пекіна. На його думку, саме китайський лідер Сі Цзіньпін може створити для Володимира Путіна умови, за яких продовжувати бойові дії стане складніше.

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За словами експерта, Росія значною мірою залежить від китайських постачань компонентів, необхідних для виробництва безпілотників, а також автомобільної продукції та інших товарів. Тому позиція Пекіна може мати для Кремля практичне значення.

"Сі Цзіньпін має визначальний вплив на російську економіку і на російсько-українську війну, тому що це Китай постачає для їхніх дронів всякі камери, всякі чіпи, джипи, оце таке все. Весь авторинок заповнений, вся гума китайська", — пояснив Бобиренко.

Політолог наголосив, що Путін не може повністю ігнорувати інтереси китайського керівництва, навіть якщо публічно демонструє самостійність у міжнародній політиці.

"Це настільки велика залежність, що ігнорувати Сі Цзіньпіна Путін не може. Як би він не бахвалився і не казав, що він третій за столом, він не третій за столом", — заявив експерт.

На думку Бобиренка, саме тому Україні та європейським партнерам варто активніше працювати з Китаєм дипломатичними каналами. Водночас він зауважив, що Пекін має власні економічні інтереси, які можуть впливати на його позицію щодо війни.

Портал "Коментарі" вже писав, що політтехнолог Олег Постернак заявив, що в українському політичному середовищі продовжують розглядати різні варіанти можливої зміни влади без проведення президентських виборів. Один із таких сценаріїв передбачає кадрові перестановки у Верховній Раді, після яких повноваження глави держави можуть перейти до іншого політика.