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Путін остаточно не витримає цієї залежності: експерт здивував сценарієм миттєвого припинення війни в Україні

Політолог вважає, що залежність російської економіки від китайських постачань дає Пекіну можливість впливати на рішення Кремля щодо продовження війни

2 листопада 2026, 13:40
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Клименко Елена








Політолог Віктор Бобиренко вважає, що Китай має значний вплив на перебіг російсько-української війни завдяки економічній залежності Москви від Пекіна. На його думку, саме китайський лідер Сі Цзіньпін може створити для Володимира Путіна умови, за яких продовжувати бойові дії стане складніше.

Путін остаточно не витримає цієї залежності: експерт здивував сценарієм миттєвого припинення війни в Україні

Фото: з відкритих джерел

За словами експерта, Росія значною мірою залежить від китайських постачань компонентів, необхідних для виробництва безпілотників, а також автомобільної продукції та інших товарів. Тому позиція Пекіна може мати для Кремля практичне значення.

"Сі Цзіньпін має визначальний вплив на російську економіку і на російсько-українську війну, тому що це Китай постачає для їхніх дронів всякі камери, всякі чіпи, джипи, оце таке все. Весь авторинок заповнений, вся гума китайська", — пояснив Бобиренко.

Політолог наголосив, що Путін не може повністю ігнорувати інтереси китайського керівництва, навіть якщо публічно демонструє самостійність у міжнародній політиці. 

"Це настільки велика залежність, що ігнорувати Сі Цзіньпіна Путін не може. Як би він не бахвалився і не казав, що він третій за столом, він не третій за столом", — заявив експерт.

На думку Бобиренка, саме тому Україні та європейським партнерам варто активніше працювати з Китаєм дипломатичними каналами. Водночас він зауважив, що Пекін має власні економічні інтереси, які можуть впливати на його позицію щодо війни.

Портал "Коментарі" вже писав, що політтехнолог Олег Постернак заявив, що в українському політичному середовищі продовжують розглядати різні варіанти можливої зміни влади без проведення президентських виборів. Один із таких сценаріїв передбачає кадрові перестановки у Верховній Раді, після яких повноваження глави держави можуть перейти до іншого політика.



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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=zODf8ZlWWyM
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