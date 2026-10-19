Путін остаточно дотиснув Лукашенка щодо України: експерт ошелешив заявою про нову небезпеку

Росія розглядає можливість розміщення балістичних ракет у Білорусі, щоб зменшити власні ризики, посилити тиск на українську протиповітряну оборону та залякати європейські країни. Про це в коментарі УНІАН заявив директор з розвитку оборонного підприємства, офіцер запасу Повітряних сил ЗСУ Анатолій Храпчинський.

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За словами експерта, розміщення ракет на білоруській території змусить Україну враховувати додатковий напрямок потенційного повітряного нападу. Це ускладнить планування оборони, адже українській ППО доведеться реагувати на загрози не лише з боку Росії, а й з території Білорусі.

Храпчинський пояснив, що Москва може прагнути збільшити кількість пускових установок і водночас розмістити їх у більш захищених умовах або на відстані, яка ускладнить їх ураження. Білорусь у цьому сценарії може використовуватися як майданчик для військових потреб Росії, подібно до того, як її територія залучається до інших напрямів російського оборонного виробництва.

Експерт наголосив, що навіть невелика кількість пускових установок становитиме серйозний виклик для України.

"Щодо кількості, треба розуміти, що і три пускові установки — це вже проблема", — зазначив Храпчинський, додавши, що реальні масштаби загрози залежатимуть від розвідувальних даних і подальших дій Москви та Мінська.

На думку експерта, обслуговуванням балістичних ракет у Білорусі, ймовірно, займатимуться російські військові. Він також вважає, що Мінськ уже залучений до підтримки російської війни проти України, хоча білоруська влада може заперечувати свою участь.

Храпчинський зазначив, що Україна технічно здатна уражати такі цілі навіть на території Росії, однак для цього потрібні відповідні засоби ураження та допомога західних партнерів. Додатковою складністю може стати те, що Білорусь формально не бере безпосередньої участі в бойових діях, що здатне ускладнити ухвалення рішень щодо протидії ракетній загрозі.

Портал "Коментарі" вже писав, що можлива тристороння зустріч президента США Дональда Трампа, російського диктатора Володимира Путіна та лідера Китаю Сі Цзіньпіна без участі України створює ризик того, що майбутнє країни намагатимуться обговорювати без її представників.