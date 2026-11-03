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Путін не зупиниться ні перед чим: який новий сценарій Кремль хоче реалізувати в Україні

Штучний інтелект пояснив, який план хоче реалізувати Путін ударами по об’єктах, пов’язаних із Хмельницькою АЕС

3 листопада 2026, 21:54
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Кречмаровская Наталия

Росія спрямувала три дрони по підстанції, критично важливій для роботи Хмельницької АЕС. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. Якими можуть бути наслідки цієї атаки для України та чого домагається Кремль — відповів штучний інтелект. 

Путін не зупиниться ні перед чим: який новий сценарій Кремль хоче реалізувати в Україні

АЕС. Фото портал "Коментарі"

ChatGPT вважає, що Росія цілеспрямовано шукає слабкі місця української енергосистеми. Підстанції забезпечують не лише передачу електроенергії, а й зовнішнє живлення систем безпеки атомних станцій. Тому виведення таких об'єктів з ладу може призвести до обмеження генерації, триваліших відключень і додаткового тиску на населення та бізнес.

На думку чат-бота, Кремль намагається послідовно виводити з ладу вузли, які дозволяють АЕС працювати на повну потужність. Водночас говорити про ядерну аварію зарано: у наведеній заяві Шмигаля не йшлося про пошкодження підстанції чи зміну режиму роботи станції.

Gemini розглядає атаку як спробу спровокувати системний блекаут і створити ядерну загрозу. За його оцінкою, руйнування ключових підстанцій може змусити атомні енергоблоки зупинятися або знижувати потужність. Це посилить дефіцит електроенергії та ускладнить її перерозподіл.

Чат-бот також називає ядерний шантаж одним із можливих мотивів Кремля: створюючи небезпечні ситуації навколо АЕС, Росія намагається підвищити ставки у протистоянні із Заходом. Водночас Gemini наголошує, що резервні схеми живлення та швидкі ремонти допомагають енергетикам утримувати систему в робочому стані.

Grok називає атаку частиною стратегії енергетичного терору. Він звертає увагу на ризики для зовнішнього живлення станції та систем охолодження. Якщо підстанцію серйозно пошкодять, роботу енергоблока можуть обмежити.

За оцінкою Grok, Кремль прагне виснажити українців холодом, темрявою та страхом ядерного інциденту, щоб змусити Київ до поступок. Окремо він говорить про тиск на Європу через загрозу радіаційних наслідків.

Усі три чат-боти сходяться в одному: удари по підстанціях, пов'язаних із роботою АЕС, можуть посилити проблеми української енергосистеми та створити додатковий тиск на суспільство. Водночас акценти різняться: ChatGPT говорить про послідовне послаблення енергетичної інфраструктури, Gemini — про ризик системного блекауту та ядерний шантаж, а Grok — про спробу виснажити українців і змусити владу до поступок.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, чи загрожує Україні ядерна катастрофа через удари по АЕС.




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