Нові масовані удари Росії по Україні знову ставлять Дональда Трампа перед складним вибором. Президент США неодноразово демонстрував, що прагне завершити війну через переговори, однак Кремль паралельно продовжує атакувати українські міста та критичну інфраструктуру. Чи можуть нові дії Путіна змусити Трампа переглянути підхід до Росії та перейти від дипломатичного тиску до жорсткіших кроків? Портал "Коментарі" дізнавався думку штучного інтелекту з цього приводу.

Фото: портал "Коментарі"

Чат-бот ChatGPT стверджує, що нові атаки Росії ставлять адміністрацію Дональда Трампа перед непростим вибором. Вашингтон продовжує шукати дипломатичний шлях до припинення війни, однак Москва водночас не зменшує інтенсивності бойових дій та ударів по Україні. На цьому тлі США намагаються просунути домовленості щодо припинення атак на енергетичну інфраструктуру, а також зберігають переговорний трек.

Говорити про неминучий розворот політики Трампа поки зарано, хоча передумови для посилення тиску на Кремль уже є. Вашингтон поєднує дипломатичні ініціативи із санкційними інструментами, тоді як Трамп продовжує розглядати переговори як спосіб завершення війни. Вирішальним фактором стане поведінка Москви: якщо Кремль і надалі відкидатиме пропозиції США та посилюватиме атаки, це може створити додаткові аргументи для жорсткішої політики Вашингтону.

За версією чат-боту Copilot, суттєвого розвороту американської політики щодо Росії очікувати не варто, однак нові масштабні атаки РФ можуть змусити Вашингтон скоригувати риторику та окремі практичні рішення. Для адміністрації Трампа важливо зберігати позицію сторони, яка контролює ситуацію та здатна впливати на перебіг подій. Водночас президент США традиційно робить ставку на прагматизм і конкретний результат, тому навіть за нового загострення може залишати відкритими канали діалогу з Кремлем.

Однак тривала ескалація з боку Москви здатна створити для Білого дому додаткові проблеми. Якщо Путін і надалі ігноруватиме сигнали Вашингтону це може сприйматися як виклик американському впливу та посилити тиск на Трампа з боку Конгресу і союзників.

Чат-бот Grok зазначає, що початку другого президентського терміну Дональд Трамп вибудовує підхід до Росії передусім через прагматичний розрахунок і пошук домовленостей. Для нього важливі швидке завершення війни, стабільність цін на паливо та можливість відновлення економічних контактів із Москвою. Саме тому російські удари по Україні він може розглядати не лише як військову ескалацію, а й як фактор, що ускладнює реалізацію його переговорної стратегії. Звідси й увага Вашингтону до ідеї енергетичного перемир’я та закликів не бити по енергетичній інфраструктурі РФ.

Водночас політика Трампа не зводиться лише до дипломатії: США використовують санкційний тиск, підтримують Україну зброєю та залишають простір для українських далекобійних ударів. Однак нові атаки Росії поки не спричинили радикального розвороту Вашингтону. Навпаки, вони можуть підштовхувати адміністрацію Трампа до активізації переговорів, а не до відмови від них. Тому очікувати, що черговий удар РФ автоматично перетворить Трампа на жорсткого противника Кремля, підстав немає.

Таким чином, усі три моделі ШІ вважають, що найближчий період, найімовірніше, визначатиметься не однією заявою Трампа, а поєднанням трьох факторів — інтенсивності російських атак, готовності Путіна до конкретних домовленостей та ефекту нових американських санкцій. Уже зараз видно, що політика США поєднує дипломатичний тиск із санкційним інструментарієм, але остаточна модель подальшого тиску на Кремль залишається відкритою.

Портал "Коментарі" вже писав, що Україна має значний фінансовий ресурс для оборонних закупівель, однак проблема може полягати не лише у виділенні коштів, а й у їхньому використанні. Таку оцінку висловив політолог Віктор Бобиренко, коментуючи дискусію про необхідність додаткового фінансування української армії з боку Європейського Союзу.