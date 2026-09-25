Путін не витримає ультиматуму Сі: цей жорсткий сюрприз Китаю стане катастрофою диктатора

Зараз Китай демонструє обережну позицію щодо війни в Україні: Пекін підтримує дипломатичне врегулювання, але водночас не видно ознак готовності чинити на Москву такий тиск, який змусив би Кремль змінити свою стратегію. На тлі активізації контактів США та Китаю це породжує важливе питання: чи готовий Сі Цзінь використати свій вплив на Путіна заради реального припинення війни, чи Пекін і надалі діятиме насамперед у власних стратегічних інтересах? Портал "Коментарі" дізнавався думку штучного інтелекту з цього приводу.

Фото: портал "Коментарі"

Чат-бот ChatGPT вважає, що найближчим часом Китай навряд чи різко змінить обережну позицію та перейде до відкритого тиску на Кремль. Росія залишається для Пекіна важливим стратегічним партнером, а сама війна дає Китаю додаткові можливості у глобальному протистоянні зі США. Тому головний інтерес Сі Цзіньпіна полягає не у послабленні Росії, а в контролі над ситуацією та недопущенні сценаріїв, які можуть створити ризики для китайських економічних і геополітичних інтересів. Водночас відносини з Путіним залишаються для Пекіна важливим дипломатичним інструментом у діалозі з Вашингтоном.

Водночас можливості для впливу на Москву у Китаю є. Якщо затяжна війна почне завдавати Пекіну більше економічних чи стратегічних збитків, ніж приносити переваг, китайська позиція може стати жорсткішою. Вирішальними будуть не заяви про необхідність миру, а конкретні кроки — тиск на Росію щодо переговорів, обмеження економічної підтримки або використання питання війни у домовленостях зі США.

Чат-бот Gemini стверджує, що Пекін керується насамперед власними економічними та геополітичними інтересами, тому зміна його обережної позиції щодо Росії можлива лише за появи серйозних стимулів. Одним із них може стати посилення американського тиску на китайські компанії та банки, які працюють із російським енергетичним сектором. Якщо Вашингтон реально запровадить жорсткі вторинні тарифи проти покупців російської нафти, Китаю доведеться обирати між збереженням вигідних відносин із Москвою та ризиком втратити доступ до важливих західних ринків. Для китайської економіки такий вибір може стати дедалі складнішим.

Іншим фактором здатна стати небезпечна ескалація війни, зокрема ризик прямого зіткнення Росії та НАТО або застосування зброї масового ураження. Подібний сценарій суперечив би інтересам Пекіна, оскільки створив би масштабні загрози для світової торгівлі та економіки. Водночас Китай може використати війну як предмет торгу зі США. Якщо Вашингтон запропонує Пекіну вигідні домовленості у сфері торгівлі чи безпеки, Китай потенційно може посилити тиск на Москву та спробувати підштовхнути Кремль до припинення бойових дій.

Чат-бот Copilot допускає, що Китай наразі не готовий відмовлятися від обережної позиції та переходити до прямого тиску на Росію, хоча межа для зміни підходу поступово наближається. Пекін насамперед керується власними стратегічними та економічними інтересами. Москва залишається важливим партнером Китаю, забезпечуючи доступ до ресурсів і створюючи додатковий простір для протистояння зі США. Тому Пекін не зацікавлений у різкому ослабленні Росії та уникає кроків, які могли б поставити під загрозу двосторонні відносини.

Водночас затяжна війна створює для Китаю нові ризики. Пекін зацікавлений у стабільній міжнародній торгівлі, безпечній логістиці та прогнозованій економічній ситуації, а подальша ескалація може негативно впливати на ці сфери. Саме тому Китай намагається зберігати роль можливого посередника, одночасно підтримуючи контакти з різними сторонами. Якщо китайське керівництво вирішить, що війна вже більше шкодить його інтересам, ніж приносить вигоди, Пекін може посилити вплив на Москву. Однак найімовірніше, це відбуватиметься через дипломатичні канали, економічні важелі та непублічні домовленості, а не через відкриту конфронтацію з Росією.

Таким чином, усі три моделі ШІ висловили переконання, що Китай поки не демонструє готовності переходити від обережної дипломатії до прямого тиску на Кремль. Пекін, найімовірніше, продовжуватиме балансувати між відносинами з Росією, власними економічними інтересами та конкуренцією зі США. Водночас така позиція не є незмінною: якщо війна почне створювати для Китаю більше ризиків, ніж стратегічних переваг, Сі Цзінь може використати свій вплив на Путіна значно активніше.

Портал "Коментарі" вже писав, що політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості Олег Саакян заявив, що Росія використовує переговорний процес не стільки для пошуку завершення війни, скільки для виграшу часу.