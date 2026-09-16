Переговори часто залежать не лише від дипломатії, а й від ситуації на полі бою. Якщо одна сторона переконана, що може отримати більше військовим шляхом, стимул до компромісу залишається обмеженим. Саме тому повідомлення про наступальні дії ЗСУ можуть мати значення далеко за межами конкретних ділянок фронту. Чи здатні успіхи української армії стати тим самим переговорним козирем, який змусить Москву переглянути свої вимоги? Портал "Коментарі" дізнавався думку штучного інтелекту з цього приводу.

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На думку чат-боту Copilot, успішні наступальні дії ЗСУ можуть послабити російський розрахунок на тривалу війну виснаження, в якій Москва намагається використати перевагу в ресурсах і переконати Україну та її партнерів у неминучості подальшого просування РФ. Якщо російські війська почнуть втрачати важливі позиції та будуть змушені перекидати резерви для стримування українських операцій, ціна продовження війни для Кремля зростатиме. Водночас зміна лінії фронту може дати Києву додаткові переговорні важелі та ускладнити спроби Москви нав'язувати односторонні умови майбутнього припинення вогню.

Серйозні військові невдачі теоретично можуть впливати і на внутрішні розрахунки російського керівництва, особливо якщо вони поєднуватимуться зі зростанням економічних та ресурсних витрат. Однак це не гарантує пом'якшення позиції Кремля: Москва може відповісти і новою ескалацією. Тому наступ ЗСУ стане справжнім переговорним козирем лише тоді, коли змінить для Росії співвідношення між потенційними вигодами від продовження війни та її дедалі вищою ціною.

Чат-бот ChatGPT переконаний, що наступ ЗСУ навряд чи автоматично змусить Кремль погодитися на компроміс. Набагато важливішими будуть масштаб українських операцій та їхні наслідки для російської армії. Якщо Сили оборони зможуть не лише проводити локальні контратаки, а й змушувати противника залишати важливі позиції, перекидати резерви та збільшувати витрати на утримання окупованих територій, для Москви поступово зростатиме ціна продовження бойових дій. Саме за таких умов військова ініціатива може перетворитися на додатковий переговорний важіль України.

Ключовим стане те, чи переконається російське керівництво, що час не гарантує Москві поліпшення позицій на фронті. Якщо продовження війни приноситиме дедалі більші втрати без очікуваних результатів, стимули до переговорів можуть посилитися. Однак можливий і протилежний розвиток подій: військові невдачі здатні підштовхнути Кремль не до компромісу, а до нової ескалації. Тому наступальні успіхи України можуть посилити її позиції, але самі по собі не гарантують зміни переговорної стратегії Москви.

За версією чат-боту Gemini, успішні наступальні дії ЗСУ можуть поставити під сумнів російський розрахунок на тривалу війну виснаження, у якій Москва сподівається використати перевагу в ресурсах. Втрата важливих позицій, необхідність перекидати резерви та збільшувати витрати на оборону здатні змінювати для Кремля ціну продовження бойових дій. Водночас поліпшення оперативних позицій України може дати Києву додаткові аргументи на потенційних переговорах і ускладнити спроби Росії диктувати односторонні умови щодо припинення вогню та майбутньої лінії розмежування.

Суттєві невдачі на фронті можуть впливати і на розрахунки усередині російського військово-політичного керівництва, особливо якщо вони супроводжуватимуться зростанням економічних і військових витрат. Проте немає гарантії, що такий розвиток подій автоматично зробить позицію Москви поступливішою: відповіддю може стати і спроба ескалації. Тому наступ ЗСУ перетвориться на вагомий переговорний козир насамперед тоді, коли продовження війни стане для Кремля менш вигідним, ніж пошук дипломатичної паузи чи домовленостей.

Таким чином усі три версії ШІ переконані, що наступ ЗСУ може стати ключовим аргументом, який змусить Москву говорити про компроміс. Але справжній мир можливий лише тоді, коли переговори не є прикриттям для нової агресії. Україна повинна використовувати військові успіхи як інструмент для посилення дипломатичних позицій, а не як привід для поступок.

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