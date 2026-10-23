Путін не відмовився від свого плану: які об’єкти в Україні наказав знищити до кінця 2026 року

Попри розмови про завершення війни, російські удари по українській інфраструктурі тривають. Чи є переговори кроком до миру або інструментом тиску, а також які об’єкти Путін хоче зруйнувати в Україні попри заяви про мир, оцінили три моделі штучного інтелекту.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Gemini вважає, що переговори не означають відмови Кремля від силового тиску. За його оцінкою, серед потенційних цілей — розподільчі пристрої біля АЕС і підстанції на західному кордоні, через які Україна отримує електроенергію з Європи. Їх пошкодження може порушити роботу енергосистеми.

Також чат-бот називає енерговузли, водоканали та тепломережі у Києві, Харкові, Одесі й Дніпрі. Окремі ризики стосуються мостів, залізничного сполучення та газових сховищ. Gemini припускає, що Кремль може використовувати загрозу перебоїв із теплом і водою як спосіб змусити Україну до поступок.

Grok наголошує, що сам переговорний процес не свідчить про зміну російських планів. За його оцінкою, пріоритетом залишаються удари по енергетичній інфраструктурі великих міст, зокрема Києва, Харкова та Одеси.

Серед потенційних цілей чат-бот називає ТЕЦ, підстанції, системи опалення, водопостачання й каналізації. Мета таких атак — створити для населення умови холоду й темряви та посилити тиск на українську владу. Grok вважає, що переговори можуть залишатися інструментом торгу, поки сторони не домовляться про реальне припинення ударів.

DeepSeek також розглядає переговори як інструмент тиску. Він посилається на оцінку ISW, за якою до весни 2027 року Росія навряд чи погодиться на серйозні переговори.

За твердженням DeepSeek, перехоплений план передбачає 60 цілей: ТЕС, ГЕС, підстанції, насосні станції та очисні споруди, передусім у Києві, Харкові й Одесі. Також названі Південноукраїнська, Рівненська та Хмельницька АЕС. Чат-бот стверджує, що мета — позбавити країну значної частини енергопостачання та зробити великі міста непридатними для життя.

Усі три чат-боти сходяться на тому, що самі переговори не гарантують припинення російських ударів, а серед головних ризиків залишаються енергетика, опалення та водопостачання великих міст. Відрізняються акценти: Gemini додає газову інфраструктуру й логістику, Grok зосереджується на міських системах життєзабезпечення, а DeepSeek наводить твердження про конкретний план із 60 цілей.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про фатальну помилку, яку зробив президент та уряд на початку атак на енергетику.