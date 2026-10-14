"Путін не сяде": Трампа попередили про страшний удар після нової угоди з РФ



















Потенційні економічні поступки Росії не гарантують, що Володимир Путін погодиться на переговори про завершення війни проти України. Навпаки, якщо Москва сприйматиме такі кроки як прояв слабкості, Кремль може продовжити тиск. Таку оцінку висловив політичний оглядач Леонід Швець, коментуючи повідомлення про так звану дизельну угоду президента США Дональда Трампа з Росією.

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За словами оглядача, представники американської адміністрації, зокрема Стів Віткофф і Джаред Кушнер, можуть розглядати економічні стимули як спосіб заохотити Москву сісти за стіл переговорів. Однак, на думку Швеця, такий розрахунок не враховує поведінки російського керівництва та його небажання відмовлятися від тиску на Україну.

"Путін не сяде", — так оглядач коротко окреслив своє бачення перспектив цієї стратегії.

Швець наголосив, що Трамп, попри бажання домогтися завершення війни, обирає методи, які, за його оцінкою, не забезпечують достатнього тиску на Кремль. Натомість Москва отримує можливість домагатися вигідних для себе умов, не демонструючи готовності до реальних поступок.

Окремо оглядач звернув увагу на роль американських переговорників. За його словами, Віткофф і Кушнер значною мірою озвучують підхід самого Трампа, а тому проблема полягає не лише в діях окремих представників адміністрації, а й у загальній логіці американської політики щодо Росії.

Швець вважає, що Україна має продовжувати співпрацю із західними партнерами та домагатися такого підходу до переговорів, за якого Москва відчуватиме реальні наслідки продовження війни. Самі лише економічні стимули, на його думку, не є гарантією миру.

Портал "Коментарі" вже писав, що спроби президента США Дональда Трампа домовитися з Володимиром Путіним про завершення війни проти України можуть не принести результату, якщо Москва не зіткнеться з реальним тиском. Таку думку висловив політичний оглядач Леонід Швець. На його переконання, нинішня стратегія Вашингтону не змушує російське керівництво відмовлятися від своїх вимог і змінювати поведінку.