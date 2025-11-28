Путін не піде на повторне вторгнення в Україну лише за однієї умови: тривожна заява

Західні союзники України активно обговорюють різні сценарії мирного врегулювання конфлікту з Росією. Водночас жоден із запропонованих планів — ні американський, ні європейський — не передбачає розміщення іноземних військ на території України. Основна увага приділяється лише гарантіям безпеки, зокрема потенційному застосуванню п’ятої статті НАТО як запоруки захисту від зовнішньої агресії з боку США та союзників, зазначив полковник у відставці Джон Світ.

Війна в Україні. Фото: УНІАН

За його словами, Україна засвоїла важливий урок з історії Будапештського меморандуму: без юридичного закріплення гарантії безпеки можуть виявитися формальністю, а не реальною гарантією. Експерт переконаний, що надійним стримуючим фактором проти нового вторгнення Росії могла б стати безпосередня присутність військ НАТО на українській території. Такий крок означав би реальне протистояння окупантам, що унеможливило б безкарне просування з боку Кремля. Натомість якщо сили перебуватимуть лише за межами кордонів України, загроза захоплення країни залишається значною.

Саме тому українське керівництво, окрім міжнародних гарантій безпеки, прагне отримати додаткові механізми захисту. Серед них — створення безпольотної зони, яка заборонятиме російській авіації та безпілотникам проникати в повітряний простір України. Для реалізації цього Києву необхідне високоточне озброєння та сучасні засоби розвідки, що дозволяють оперативно реагувати на загрози та відстежувати плани Кремля.

Джон Світ також наголосив на важливості юридичного погодження всіх заходів із країнами-партнерами перед підписанням будь-якого мирного договору з Росією. Тільки так Україна зможе реально закріпити свої гарантії безпеки та мінімізувати ризики повторного вторгнення.

Як вже писали "Коментарі", у Росії стрімко накопичуються внутрішні проблеми, спричинені повномасштабною агресією проти України. Економічна ситуація дедалі більше розхитується, і, за оцінками експертів, у Кремля може залишатися дедалі менше часу для маневрів, перш ніж криза переросте в некерований процес.