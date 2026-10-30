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Путін не обводить Трампа кругом пальця: названо єдину цинічну мету США щодо миру в Україні

На думку журналіста, Вашингтон прагне відновити економічні відносини з Росією, попри її війну проти України

30 жовтня 2026, 13:05
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Клименко Елена

Дональд Трамп не обов’язково стає жертвою політичних маневрів Володимира Путіна — американський президент може цілком усвідомлювати, яких цілей прагне досягти у відносинах із Кремлем. Йдеться, зокрема, про повернення до економічної співпраці між США та Росією попри війну проти України. Таку оцінку висловив журналіст-публіцист і політичний оглядач Віталій Портников.

Путін не обводить Трампа кругом пальця: названо єдину цинічну мету США щодо миру в Україні

Фото: з відкритих джерел

Коментуючи припущення, що Путін може маніпулювати Трампом, журналіст наголосив: не варто недооцінювати американського президента та вважати, що той не розуміє власних дій. На думку Портникова, нинішня політика Вашингтону вписується у тривалішу історію спроб налагодити відносини з Москвою.

"Я взагалі не вважаю, що Путін обводить Трампа навколо пальця. Я вважаю, що Трамп усе прекрасно розуміє. Я не буду говорити, спільний це план чи не спільний, але Трамп прекрасно розуміє, що він робить. Ідея в тому, що потрібно повернутися до економічних взаємин між Росією і Сполученими Штатами, незважаючи на ситуацію, пов’язану з російсько-українською війною", — заявив оглядач. 

Портников пов’язує нинішні процеси з попередніми спробами Кремля домогтися завершення війни на власних умовах і відновити відносини із Заходом. Він згадав політичні події після перемоги Трампа на виборах 2016 року, зміну влади в Україні у 2019-му та повномасштабне вторгнення Росії у 2022 році. Водночас журналіст наголосив, що не всі розрахунки Москви справдилися. 

За його словами, повернення Трампа до Білого дому створило для Кремля нову можливість просувати бажаний сценарій, однак це не означає, що Росія вже досягла поставлених цілей.

"Це не історія 2022 року, вибачте. Це історія 2016 року і перемоги Трампа на президентських виборах. Путін міг думати, що використає президентство Трампа, як і зараз він думає, для того, щоб цей конфлікт закінчився так, як цього хотіла б Росія. Але відбувається все за абсолютно іншим сценарієм", — зазначив Портников. 

Портал "Коментарі" вже писав, що гуманітарна операція з порятунку жителів окупованих Олешок може стати для Кремля не лише пропагандистським приводом, а й можливістю скористатися ситуацією у власних військових інтересах. 



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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=P90BhuPRYiI
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