Путін наважився на найбільш небезпечний хід у війні: українців попередили про найгірші часи



















Росія, схоже, переходить до масштабнішої зимової кампанії проти України, роблячи ставку не лише на фронт, а й на удари по тиловій інфраструктурі. Політолог Віктор Бобиренко вважає, що Кремль може намагатися використати холодну пору року для посилення тиску на українське суспільство.

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За його словами, російські війська можуть активніше застосовувати балістичні ракети та інші засоби ураження для атак на енергетичні об’єкти, теплопостачання та критичну інфраструктуру. При цьому головною метою Москви може бути не стільки знищення окремого об’єкта, скільки створення тривалого психологічного тиску.

Бобиренко зазначає, що українська сторона вже готується до такого сценарію, однак противник також враховує можливості України та намагатиметься бити по найбільш вразливих напрямках.

"По ходу Путін уже наважився і буде воювати взимку. І тільки весною він може зрозуміти, що у нього знову нічого не вийшло. А поки що треба виходити з того, що всю зиму нам треба вистояти", — заявив політолог.

За оцінкою експерта, особливу небезпеку становлять удари по великих містах та об’єктах, від яких залежить нормальна життєдіяльність населення. Йдеться про Київ, Одесу та прифронтові обласні центри, які можуть залишатися серед пріоритетних цілей російської армії.

При цьому Бобиренко закликає не піддаватися паніці. На його думку, розрахунок Кремля полягає саме в тому, щоб страх і виснаження українців перетворилися на політичний тиск із вимогою погодитися на поступки Росії.

Він також пов’язує майбутню ситуацію із переговорами, які можуть активізуватися наприкінці осені. Однак очікувати автоматичного завершення війни через дипломатичні зустрічі, за його оцінкою, не варто.

"Путін може зупинитися, якщо навесні зрозуміє, що нічого не вийшло: ні на фронті, ні в тилу. Тому наше завдання — вистояти цю зиму і не дати йому досягти того, на що він розраховує", — наголосив Бобиренко.

Портал "Коментарі" вже писав, що посилення російських ударів по українських містах, атаки на цивільну інфраструктуру та тиск на іноземних дипломатів можуть свідчити про серйозну кризу в Росії. Таку оцінку висловив дипломат, колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко.