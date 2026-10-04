Путін наказав вдарити по цих об’єктах: на яку дату готують масштабний обстріл України

РФ, готується до найпотужнішого удару по енергетиці України — йдеться про 1000 ракет, дронів та авіаційних бомб. Про такий план повідомляють західні медіа. Зазначається, що ворог планує удари по розподільчих вузлах поблизу Рівненської, Південноукраїнської та Хмельницької АЕС.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Військовий експерт Роман Світан розповів, чи здатна Росія вдарити такою кількістю зброї та коли можливий мегаудар по Україні.

За його словами, ударити одномоментно такою кількістю зброї ворог не зможе, одна в режимі тривалої атаки — можливо. Приміром, уточнив, якщо організують декілька хвиль атак. При цьому, зауважив, що певні ознаки підготовки до масованої атаки помітні. Так, ворог певний час не використовує крилаті ракети Х-101. Експерт підкреслив, що Росія, швидше за все готується до такого обстрілу, однак готується і Україна.

Світан припустив, що такий удар може бути під день народження Путіна (7 жовтня, — ред.), таким чином “привітавши його проблемами в Україні”. За словами експерта, “готує “подарунок” Путіну і ЗСУ”.

"Наша армія теж готуватиме якийсь “подарунок”. Для того, щоб завдати крім самої поразки російським військовим об'єктам або там інфраструктурним, ще й підсвітити в режимі інформаційно-психологічних спецоперацій”, — зауважив Світан.

За його словами, Україні декілька днів серйозно не била по російських військових

Щодо можливості України відбити масовану атаку, то, за словами експертів, протидія є, однак прильоти будуть.

“Але частина ракет пройде, треба чітко розуміти, особливо там, де немає Patriot. Туди балістика зайде. Наша ППО готується до цієї атаки. Тобто, у якійсь кількості є ракети для ЗРК середньої дальності”, — підсумував Світан.

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