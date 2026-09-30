Путін наказав почати ще більш потужну хвилю терору: українців приголомшили терміновим застереженням

Росія могла розпочати нову системну кампанію ударів по енергетичній інфраструктурі України. Після нічної атаки на Київщину з’явилися попередження, що найближчими атаками російські війська можуть намагатися методично виводити з ладу об’єкти генерації та передачі електроенергії, пише Telegram-канал е-радар.

Фото: портал "Коментарі"

За оцінкою авторів повідомлення, головним завданням РФ є максимально послабити українську енергосистему та створити проблеми з постачанням електроенергії. Серед потенційних цілей називають об’єкти, які забезпечують передачу електроенергії між регіонами та підтримують стабільність об’єднаної мережі.

Особливу увагу російські військові можуть приділяти енергетичній інфраструктурі Київщини. Під час нічної атаки, за наведеними даними, цілями стали ТЕЦ, ТЕС, ГЕС та електричні підстанції.

Окремо йдеться про можливі спроби РФ створити проблеми для атомних електростанцій шляхом пошкодження мереж, через які вони пов’язані з українською енергосистемою. Ще одним напрямком ударів може стати енергетична інфраструктура промислових регіонів сходу України.

Таким чином, якщо ця оцінка підтвердиться подальшими ударами, Росія може перейти до тактики послідовного тиску на різні ланки української енергосистеми. Йдеться не лише про безпосереднє знищення об’єктів генерації, а й про пошкодження підстанцій та мереж передачі, що потенційно здатне ускладнити перерозподіл електроенергії між регіонами.



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