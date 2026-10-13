Путін наказав почати найжорсткіший наступ на Донеччині: який напрямок буде найбільш пекельним

Російські війська можуть активізувати наступальні дії на Донеччині, зокрема на напрямках Покровська та Слов’янська. Водночас просування на Сумщині й Запоріжжі може бути спробою розтягнути українські сили та змусити командування перекидати резерви між різними ділянками фронту. Таку оцінку висловив військовий експерт Роман Світан.

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За його словами, зміна погодних умов восени може вплинути на застосування безпілотників і повітряної розвідки. Туман, опади та низька хмарність здатні ускладнювати роботу українських засобів спостереження й ударних дронів. Російська армія, на думку експерта, може спробувати скористатися цим для активізації штурмів.

"Росіяни розгортають стратегічні резерви, а зараз на окремих напрямках відбувається відволікання уваги. Основний рух, найімовірніше, може бути в районі Покровська та Слов’янська", — зазначив Світан.

Він припустив, що активність російських підрозділів на флангах може змушувати українське командування розподіляти сили між кількома ділянками фронту. У такому разі важливим завданням для ЗСУ стане збереження резервів і недопущення створення противником переваги на напрямку головного удару.

Водночас експерт звернув увагу на дії українських військових у районі Великої Новосілки, які, за його оцінкою, можуть ускладнювати плани російської армії в цьому секторі.

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