Путін наказав атакувати ці об’єкти в Україні: куди полетять сотні реактивних дронів

Російські війська розширили географію обстрілів — реактивні дрони уже атакують західні області України. Однією з головних цілей ворожих ударів називають енергетичні об’єкти.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Моніторингові канали попереджають про можливі удари. Зазначається, що, за наявною інформацією, протягом найближчих днів ворог може здійснити удари реактивними БпЛА по об’єктах електроенергетичної інфраструктури та складських приміщеннях.

“Особлива увага — Вишгороду та Боярці на Київщині. Також потенційна загроза стосується західних регіонів України, зокрема Житомирщини, Львівщини, Рівненщини та Волині”, — йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що ворог може застосувати 150 дронів з Криму. Також, зауважують, під загрозою ТЦ “Епіцентр”,

“Закликаємо не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях під час небезпеки”, — підсумували моніторингові канали.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Кремль боїться знову проводити відкриту мобілізацію, як це було у 2022 році. Зараз діють прихованими методами, однак вони вже не спрацьовують.

Військовий ЗСУ Кирило Сазонов зазначив, що в Росії зменшується кількість бажаючих йти на війну. За його словами, коли заговорили про велику мобілізацію, росіяни готуються тікати, ховатися, чинити опір, але, наголосив, йти вмирати в Україну вони категорично не хочуть.

Військовий пояснив, що гроші беруть, де можуть, продають алмази, оголошують приватизацію великих об’єктів, адже грошей немає. При цьому зазначив, грошей на контракти не шкодують. За його словами, що виплати значно зросли, збільшилася з 31 до 56 і кількість регіонів, де практикують подібні винагороди.



