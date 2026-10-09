"Путін конче хоче знищти Україну до грудня": розкрито жорстку правду про новий сценарій війни

Напередодні зими Росія може активізувати військовий та інформаційний тиск на Україну, намагаючись домогтися поступок до кінця року. Зокрема, Кремль може використовувати загрозу ударів по енергетичній інфраструктурі та тривожні прогнози щодо зимового періоду, щоб посилити страх і невпевненість серед українців. Таку оцінку висловив військовий експерт Роман Світан.

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На його думку, російське керівництво прагне змусити Україну відмовитися від опору ще до завершення року. Саме тому найближчі місяці можуть стати періодом посиленого тиску на українське суспільство, зокрема через побоювання щодо стабільного електропостачання та наслідків можливих атак.

"Путіну конче потрібно, щоб ми здалися до грудня", — заявив Світан.

Експерт вважає, що Москва може розраховувати на погіршення настроїв в українському суспільстві через зимові труднощі, сподіваючись таким чином підштовхнути Київ до поступок.

Водночас Світан припускає, що якщо Україна не погодиться на капітуляційні умови та пройде зимовий період без поступок Кремлю, становище Росії може ускладнитися вже навесні. Одним із чинників він називає можливі економічні проблеми РФ та скорочення ресурсів для ведення війни.

"Якщо ми перейдемо на наступний рік без капітуляційних ідей, то вже навесні для Путіна ситуація може стати значно складнішою", — наголосив військовий експерт.

Окремо Світан звернув увагу на інформаційну складову російського тиску. За його оцінкою, повідомлення про можливі удари та складну зиму можуть посилювати тривожність і впливати на суспільні настрої. Водночас це не привід ігнорувати реальні загрози — українцям важливо орієнтуватися на офіційні попередження та готуватися до можливих перебоїв з електропостачанням.

Портал "Коментарі" вже писав, що переговори про припинення війни Росії проти України не приносять очікуваного прогресу. Політолог Олег Саакян, коментуючи заяву державного секретаря США Марко Рубіо про глухий кут у переговорному процесі, зазначив, що Вашингтон фактично визнає відсутність результатів, але не озвучує всіх причин дипломатичного тупика.